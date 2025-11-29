Nei campionati del mondo di ginnastica per squadre juniores di Manila dove la Repubblica popolare di Cina ha vinto l’oro davanti a Giappone e Stati Uniti, l’ItalGym ha comunque incantato e, sulle pedane della Marriott Grand Ballroom, il team azzurro con Pietro Mazzola (Sampietrina-Seveso), Riccardo Ruggeri (Victoria Fermo) e Simone Speranza (New Sport) è giunto sesto, superato dalla Francia, quarta e, per un gruzzolo di decimi e dalla Gran Bretagna. In un torneo mondiale di altissimo livello, per nulla paragonabile al passato, Mazzola, Speranza e Ruggeri hanno fatto un figurone. Simone è stato il trascinatore della squadra azzurra Under18, Riccardo, non è stato da meno ma l’apporto di Pietro, assistito da Pamela Cauli che lo allena anche a Seveso, è stato fondamentale per la conquista della sesta posizione iridata.

Ginnastica: Mazzola (Sampietrina) e i bronzi di luglio

Pietro Mazzola (classe 2008), tra l’altro in luglio a Biel (Svizzera) nel tradizionale “5 Ways”, incontro juniores di artistica aveva guadagnato due medaglie di bronzo, una individuale nell’all-around e l’altra con la squadra italiana completata da Giacomo Capuzzo, Riccardo Pellizzaro e Ivan Rigon (Gymnastics Team), Riccardo Ruggeri (V. Fermo) e Alessandro Salvati (R. Motto) posizionatasi alle spalle della Francia, leader del concorso e della Gran Bretagna.

Ginnastica: le date della Serie A e B 2026

In questi giorni la Federginnastica ha ufficializzato date e tappe dei campionati di Serie A e B 2026 di artistica. Per quanto riguarda la Serie A1, A2 e B, le prove di regular season si svolgeranno nelle seguenti date: 27-28 febbraio, prima tappa nel Mandelaforum di Firenze; 13-14 marzo, seconda tappa nel Palasport di Biella; 17-18 aprile, terza tappa nell’Umbriaforum di Terni. Inoltre anche nel 2026 i massimi campionati a squadre si concluderanno con la Final eight per la Serie A1 e i playoff/playout di Serie B e C. Quest’ultima tappa si svolgerà nei giorni 15-16 maggio, Final eight di Serie A1 e Play Off/Play Out di Serie B/C nella ChorusLife Arena di Bergamo.