La Speranza Agrate disputerà la seconda fase dei playoff del campionato di Promozione, con buone possibilità di ottenere il salto in Eccellenza, l’Universal Solaro attende invece il verdetto del giudice sportivo, dopo la clamorosa conclusione anticipata della sua gara sul campo dell’Sc United, mentre Lesmo ed Ac Lissone hanno dovuto rinunciare nell’immediato ai sogni di gloria. Sono stati questi i verdetti delle finali del primo turno della postseason. Nei playout, al contrario, la Dipo Vimercatese ha firmato l’impresa, sconfiggendo 2-0 in casa il Rozzano ed ottenendo così la salvezza, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

Girone B: il Lesmo combatte dignitosamente, ma cede all’Olginatese

Niente da fare per il Lesmo sul campo dell’Olginatese

Nel girone B, nulla da fare per il Lesmo, che nel match decisivo del primo turno dei playoff ha ceduto 2-0 in trasferta all’Olginatese, capace così di conquistare il pass per la fase a gironi successiva. I lecchesi hanno spento le ambizioni dei loro rivali con un gol per tempo. Le danze le ha aperte nella prima frazione Luca Fischetti, protagonista di un capolavoro tecnico, sottoforma di una splendida rovesciata vincente. A metà ripresa, poi, il raddoppio di Matteo Aldegani ha fatto scendere in anticipo il sipario.

Girone C: l’Universal Solaro attende le decisioni del giudice sportivo

La festa, ancora sub judice, dell’Universal Solaro a Cesate

Nel girone C, è durata poco più di un’ora a Cesate la finale dei playoff tra Sc United ed Universal Solaro. La bagarre al 16’ della ripresa, seguita all’espulsione di Andrea Carnelli tra i locali, che ha prodotto anche le immediate cacciate dei suoi compagni Marco Confalonieri e Jordan Pedrocchi, ha infatti portato l’arbitro Nazario Malizia di Varese (scortato fuori dal campo da carabinieri e Polizia locale) a decretare il termine della contesa, con gli ospiti in vantaggio 4-2. Ora c’è attesa per i provvedimenti che saranno adottati dalgiudice sportivo, per dipanare l’intricata matassa: i solaresi hanno già festeggiato sul rettangolo di gioco la qualificazione, ma l’Sc United ha annunciato ricorso, riconducendo il triplice fischio anticipato ad un errore tecnico del direttore di gara, legato al numero dei suoi atleti disponibili dopo la raffica di espulsioni, che comunque sarebbe stato ancora sufficiente per proseguire. Peccato, perché quanto visto avrebbe meritato un epilogo diverso. L’Universal si è portata subito in vantaggio con il bomber Mirko Drago, che poi ha fallito il rigore del raddoppio. Andrea Carnelli ha quindi ristabilito la parità, ma dopo il cartellino rosso comminato a Rocco Romano tra i padroni di casa, gli ospiti hanno allungato nel recupero del primo tempo, ancora con Mirko Drago e con Valentino Pietropoli. Nella ripresa, l’Sc United ha riaperto i conti con Alessandro Ballabio, prima del nuovo break dell’Universal griffato da Antonio Fabozzi, che ha trasformato la seconda massima punizione della giornata per i suoi, e dell’inaspettato finale.

Girone D: Simone Fossati trascina alla qualificazione la Speranza Agrate

La tribuna gremita dello stadio di Agrate (Daniele Finotti)

Nel girone D, dopo un’autentica battaglia, è stata la Speranza Agrate a conquistare il diritto a disputare la fase a gironi dei playoff. Nella finale del primo turno, i rossoverdi hanno pareggiato 1-1 in casa con l’Ac Lissone, eliminandola in virtù della miglior posizione nella regular season. Gli ospiti hanno rotto il ghiaccio nella frazione iniziale con Michele Cesana, prima di essere raggiunti nella seconda dall’ex Simone Fossati, che si è caricato di peso sulle spalle gli agratesi ed ha consentito loro di mettere le mani sul risultato probabilmente più importante della loro storia.

Girone D: Lorenzo Pio Tini salva la Dipo Vimercatese in pieno recupero

Festa grande per la tifoseria della Dipo Vimercatese

Sempre nel girone D, ma nei playout, l’uomo copertina per la Dipo Vimercatese è stato Lorenzo Pio Tini, che al 51’ della ripresa ha siglato il gol del 2-0 in casa contro il Rozzano, impattando in questo modo il conto, dopo la sconfitta con identico punteggio nella gara di andata. La Dipo Vimercatese, passata in vantaggio al 7’ del primo tempo con Jacopo Aceto, ha così strappato la salvezza ai milanesi, condannati invece alla discesa in Prima categoria, grazie alla miglior posizione che avevano ottenuto nella stagione regolare.