La Numia Vero Volley continua con la miglior ricevitrice della Serie A1 Tigotà 2025/2026: Eleonora Fersino ha rinnovato con il Consorzio, da cui tornerà dopo l’estate azzurra in cui ha raccolto il testimone di Monica De Gennaro.

Pallavolo: Fersino rimane con il Consorzio, in stagione tre premi Mvp

Fersino, classe 2000, è quella che il club ha definito “una presenza fondamentale in seconda linea”. Per lei in 37 partite tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e playoff Scudetto, ci sono stati tre premi Mvp e il 44,86% di ricezioni perfette.

Pallavolo: Fersino rimane con il Consorzio, «orgogliosa di essere diventata un punto di riferimento per la squadra»

«Sono molto contenta di poter continuare a difendere i colori della Numia Vero Volley. Sono in una società molto professionale e ambiziosa che richiede tanto dalle giocatrici e questo ti permette di migliorare ogni giorno – commenta l’atleta – Personalmente parlando, l’annata sportiva appena conclusa è stata positiva. Sento di essere cresciuta, in tecnica, tattica e mentalità. Sono orgogliosa di essere diventata un punto di riferimento per la squadra. Per la prossima stagione mi aspetto di affrontala con un bel gruppo, che lavorerà da subito con l’obiettivo di crescere e di arrivare sino in fondo in tutte le competizioni».

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