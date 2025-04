La fase interregionale del Campionato a squadre femminili di Serie C si è conclusa con la terza prova disputata nel Palaindoor di Padova dove la Gal Lissone e la Casati Arcore si sono classificate, nell’ordine, al terzo e all’11° posto nella gara vinta dalla Tigers Academy di Pianezza (To) con 142,800 punti.

Artistica: Gal Lissone ancora terza in Serie C, sul podio come a Torino

Nel Veneto, Gal Lissone ha replicato il terzo posto ottenuto nella gara disputata a Torino schierando sui quattro attrezzi Martina Amatruda, Elisa Bandini, Maria Caravatti, Ludovica Castoldi, Emma Furno, Giada Marino e Alice Volonteri che sono state le protagoniste di una prova emozionante e di livello (punteggio finale 136,450). Per loro è stato un campionato in continua crescita: partite in febbraio al quarto posto nella prima tappa, hanno risalito la classifica a Torino con il terzo posto confermandolo prontamente a Padova.

Ginnastica Gal Lissone Serie C 2025 atlete e staff tecnico

«Una squadra unita, coesa e in grado di mantenere sempre un alto livello tecnico ed emotivo indispensabile per affrontare le difficoltà con serenità senza mai perdendosi d’animo – commenta il presidente Brenna – La conferma del loro percorso più che positivo è certificato dal terzo posto ottenuto anche nella classifica generale del campionato frutto della somma delle due migliori prove sul campo che dimostra, ancor di più, la crescita delle nostre giovani atlete».

Artistica: Casati Arcore 11esima alla fine

A Padova, la Casati Arcore si è classificata all’undicesimo posto con un punteggio complessivo di 125,450 di Lodi. Le ginnaste Viola Galbiati, Martina Sala, Veronica Lissoni e Marta Negri (in prestito dalla società Fanfulla) si sono cimentate negli esercizi ai quattro attrezzi della disciplina: corpo libero, trave, parallele e volteggio. La squadra biancoverde è stata guidata dalle tecniche Morgana Innarelli e Sara Varisco e, nonostante alcune imprecisioni alla trave e alle parallele, dove qualche errore ha pesato sul punteggio finale, ha dimostrato buone potenzialità, facendo registrare una performance più solida al corpo libero e al volteggio.