Artistica, “5 Ways” under 16: brilla l’Italbaby con Scalvini della Pro Carate

In un incontro internazionale per ginnasti junior, disputato a Mortara, nella nazionale giovanile italiana che ha vinto il torneo era presente il ginnasta Davide Scalvini della Pro Carate che si distinto per le sue prestazioni mentre nel gruppo dei nove ufficiali di gara erano inseriti, Carlo Nobili della Pro Lissone e Paolo Quarto della Sampietrina Seveso.

Artistica, “5 Ways” under 16: concorso a squadre

Dopo l’incontro Under 18 di Biel in Svizzera, disputatosi con le stesse avversarie, a fine giugno, per la prima volta in Italia si è quindi disputato un “5 Ways” Under 16, riservato ad atleti delle classi 2009 e 2010, con la finalità di testare gli junior più giovani nonché gli allievi più maturi e prossimi al salto di categoria. E l’Italbaby azzurra con Mattia Beretta (Pro Patria Bustese), Michele Boschetti (Ginn.Fortitudo), Giacomo Capuzzo e Riccardo Pellizzaro (Corpo Libero Gymnastics Team), Paolo Giglio (Ionica Gym) e Davide Scalvini (Pro Carate) si è presa scena e il palcoscenico della cittadina pavese. Infatti l’Italia con 297.700 punti è salita sul primo gradino del podio davanti alla Francia, seconda con 291.650, alla Germania terza con 287.650 punti con Gran Bretagna e Svizzera finite nell’ordine al quarto e quinto posto.

Artistica, “5 Ways” under 16: Scalvini secondo nell’all-around

Se il concorso a squadre ha messo in luce la compattezza del gruppo azzurro, l’All-around individuale ha esaltato le personalità dei suoi protagonisti e Scalvini con 73.850 punti si è stato preceduto soltanto dal tedesco Matvey Fokin, leader con 74.300. Una gara lucida, senza cali, quella del ginnasta classe 2010 di Novegro, affiliato al team brianzolo presieduto da Giorgio Corti, impreziosita da un corpo libero da 13 punti tondi.

Artistica, parata di azzurri il 18 dicembre a Meda

Una parata di ginnasti azzurri invece è in programma giovedì 18 dicembre al Palameda: come ha spiegato Angelo Buraschi presidente della SG Meda dalle 20.30 saranno in pedana atleti e atlete delle rispettive nazionali di artistica e della ritmica. Questa manifestazione servirà per collaudare gli impianti e le attrezzature dell’impianto medese che nel luglio 2026 ospiterà i Campionati italiani assoluti di artistica.