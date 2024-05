Ac Monza: porte aperte a Monzello, l’affetto dei tifosi per i biancorossi

Allenamento a porte aperte al Centro Sportivo Luigi Berlusconi per il Monza in vista dell’ultima partita della stagione in programma sabato alle 18 a Torino contro la Juventus. Un bel pomeriggio di sole per i biancorossi dopo la pioggia degli ultimi giorni: le condizioni migliori per giocatori e mister e per il pubblico sugli spalti.

Monza: allenamento a porte aperte al centro sportivo Monzello – video Andrea Gussoni

Ac Monza: porte aperte a Monzello, l’assedio a Luca Caldirola

A fine sessione i calciatori biancorossi hanno regalato autografi e maglie ai tifosi presenti. Tra i più richiesti, immortalato dal video del Cittadino, il difensore brianzolo Luca Caldirola che ha firmato autografi e regalato la maglia. Il più veloce è stato un uomo che ha saltato più in alto di tutti per consegnare poi il cimelio alla figlia, contentissima. Un po’ meno invece chi è rimasto a mani vuote.