Chiusura di anno solare con un prezioso successo per il Seregno Fbc, che ha superato 2-1 in trasferta il Cinisello, al termine di una partita poco spettacolare. L’affermazione ha permesso ai ragazzi allenati da Gabriele Avella di terminare la fase di andata al sesto posto nella classifica del girone B del campionato di Eccellenza, a quota ventinove punti, ad una sola incollatura dalla zona playoff e con la seconda posizione, occupata dalla Tritium, distante appena tre lunghezze, mentre il ritardo dalla capolista Rc Codogno è di sei punti.

Calcio: primo tempo soporifero e senza reti

Una fase di gioco del primo tempo, con poche note di cronaca

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha escluso dall’undici titolare Pietro Valtorta, rilanciando al suo posto Simone Annoni, mentre in mezzo Diego Mollica è andato ad affiancare Stefano Baldan e Stefano Papapicco, con l’ultimo regalo del mercato, il fantasista Emanuele Rapone, classe 2006, arrivato dall’Ardor Lazzate, che invece si è seduto inizialmente in panchina. La prima frazione è stata soporifera. Per assistere ad un tentativo degno di nota, è stato necessario aspettare 25’: la conclusione dalla distanza di Stefano Papapicco si è però persa a lato, senza patemi per Alberto Calabrò. Al 36’ ci ha provato Stefano Baldan di sinistro, ma la sua mira è stata sballata. I padroni di casa si sono fatti vivi al 43’ con Alessandro Frigerio, che sugli sviluppi di un corner battuto dall’ex Simone Giambrone ha cercato la girata, spendendo la sfera alle stelle. Nel recupero, l’onere di tentare di cambiare volto alla partita se lo è assunto Simone Pontiggia, che dopo un prolungato assolo ha servito un’opportunità invitante a Diego Viscardi, la girata del quale, non risolutiva, è stata smanacciata sul fondo da Alberto Calabrò.

Calcio: Bosco e Pontiggia determinanti nella ripresa

Andrea Bosco esulta, dopo aver portato avanti i suoi nella ripresa

Nella ripresa, Gabriele Avella ha gettato immediatamente nella mischia Pietro Valtorta, Victor Marangione ed Emanuele Rapone, lasciando negli spogliatoi Simone Annoni, Diego Mollica e Diego Viscardi. La triplice mossa si è rivelata fondamentale, per la vivacità dei tre subentrati e la capacità di Pietro Valtorta di allargare il gioco e strappare in progressione. Dopo un tentativo timido dei locali con una botta dai venti metri di Davide Chiodi, che al 5’ Mirko Bizzi ha contenuto senza difficoltà, gli ospiti poco alla volta sono saliti di tono. Al 10’ Stefano Papapicco ha imbeccato Simone Pontiggia, che di destro ha trovato sulla sua strada Alberto Calabrò. Al 14’ un corner calciato da Stefano Papapicco ha messo in apprensione Alberto Calabrò, che ha pasticciato e consentito il tocco da un passo ad Andrea Bosco: il difensore ne ha approfittato ed ha portato in vantaggio i suoi. Appena 4’ più tardi, su una punizione dalla fascia mancina di Stefano Papapicco, la retroguardia di casa si è addormentata, smarrendo Simone Pontiggia a ridosso della porta: il numero 10 si è alzato in elevazione e di testa ha raddoppiato. I locali hanno accusato il colpo e solo al 28’ Christian Mandelli ha provato a rompere l’inerzia, ma la sua conclusione è stata imprecisa. Al 32’ Emanuele Rapone da sinistra ha imbeccato Victor Marangione, che con il piattone ha spedito a lato. Al 35’ Lorenzo Dilernia dal limite ha disegnato un diagonale insidioso, che Mirko Bizzi ha deviato con prontezza sul fondo. I rossoblù hanno riaperto i conti al 43’ con Simone Manta, che è svettato a centro area su un cross di Davide Brezza ed ha inzuccato alle spalle di Mirko Bizzi. I brianzoli hanno tuttavia controllato bene il rush finale e sono riusciti a condurre in porto una vittoria importante.

Calcio: primo impegno nel 2026 contro la Cisanese

Victor Marangione in azione

Dopo la pausa di fine anno, il Seregno Fbc tornerà in campo domenica 11 gennaio, alle 14.30, affrontando in trasferta la Cisanese.

Calcio: il tabellino del match di Cinisello Balsamo

Il saluto finale al pubblico dei giocatori del Seregno Fbc

Cinisello-Seregno Fbc 1-2

Marcatori: 14’ s.t. Bosco (S), 19’ Pontiggia (S), 43’ Manta (C).

Cinisello: Calabrò; Manta, Pagani, Frigerio, Silvestre; Cesana (20’ s.t. Dilernia), Giambrone, Mandelli, Chiodi (20’ s.t. Brezza); Pardo (41’ s.t. Rosa), Stefanoni. A disp.: Saccone, Zerini, Lazzaroni, Lazzaro, Commodaro e Filippini. All.: Vianello.

Seregno Fbc: Bizzi; Pelucchi (34’ s.t. Lozza), Capelli, Bosco, Annoni (1’ s.t. Valtorta); Mollica (1’ s.t. Marangione), Baldan, Papapicco; Viscardi (1’ s.t. Rapone); Rota, Pontiggia. A disp.: Penati, Calmi, Corbetta, Nocito e Ferrara. All.: Avella.

Arbitro: Cantoro di Brindisi.

Note: ammoniti Pagani (C) per fallo di mano volontario, Bosco (S) e Pelucchi (S) per gioco falloso. Calci d’angolo: 8-4 per il Seregno Fbc. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.