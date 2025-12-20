Il girone di andata per il Renate si è concluso sabato 20 dicembre, allo stadio Speroni di Busto Arsizio, dove la squadra di mister Luciano Foschi è riuscita a superare la Pro Patria con un secco 3-0, risultato che fotografa alla perfezione il rendimento delle due contendenti, da una parte quello della Pro Patria tuttora alla ricerca di una formazione che possa uscire dalle sabbie mobili della classifica, dall’altra il Renate che con questo successo può guardare con rinnovata fiducia, dopo alcuni scivoloni nelle ultime uscite, alle partite del girone di ritorno.

Calcio: gara indirizzata subito da Bonetti

A Busto Arsizio la squadra di mister Foschi ha iniziato il confronto con la giusta carica agonistica e dopo meno di 2’ Andrea Bonetti ha centrato il bersaglio con un sinistro secco ad incrociare, su assist di Nicola Anelli. La reazione della Pro Patria è stata ben controllata dal Renate, che al 24′ ha raddoppiato il vantaggio con Gian Luca Mastromonaco. Dopo questa rete, la reazione della Pro Patria è stata più efficace, ma il portiere Tommaso Nobile con almeno tre interventi ha neutralizzato talune insidiose conclusioni degli attaccanti e soprattutto quelli di Renelus. Nella ripresa il copione non è cambiato, con Nobile sempre protagonista su Mastroianni e Reggiori. Poi si è affievolita la spinta dei biancoblù, costretti anche a chiudere in dieci per l’infortunio a Di Munno a sostituzioni esaurite. In pieno recupero è arrivata la rete dell’ex Aristidi Kolaj. La partita è finita malissimo per i bustocchi con la quarta sconfitta consecutiva, mentre il Renate che non vinceva da un mese (vittoria di misura a Novara il 23 novembre allo stadio Silvio Piola grazie al gol ottenuto al 78’ da De Leo) con questi tre punti ha rafforzato la propria posizione a centro classifica.

Calcio: il bilancio nel girone di andata dei nerazzurri

In questa prima fase del torneo il Renate in 19 partite ha conquistato 25 punti con sei vittorie e sette pareggi. Nella scorsa stagione, sempre al termine del girone di andata, la squadra nerazzurra aveva raccolto 31 punti, attraverso nove vittorie e quattro pareggi.

Calcio: prossimo avversario la Pergolettese

Prossima partita del Renate il 3 gennaio 2026 allo stadio Mino Favini di Meda contro la Pergolettese. Fischio d’inizio alle ore 17,30.

Calcio: il tabellino del match

Pro Patria-Renate 0-3

Marcatori: 2’ p.t. Bonetti (R), 24’ Mastromonaco (R); 48’ s.t. Kolaj (R).

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Reggiori, Aliata, Travaglini; Mora (1′ s.t. Giudici), Schiavone (10′ s.t. Di Munno), Ferri, Dimarco (36′ s.t. Orfei); Schirò (10′ s.t. Citterio); Renelus (26′ s.t. Udoh), Mastroianni. A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Ricordi, Motolese, Ganz, Bagatti. Allenatore: Bolzoni.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Ori; Mastromonaco, Del Carro, Vassallo (33′ s.t. Ruiz Giraldo), Bonetti, Riviera; Karlsson (26′ s.t. De Leo), Anelli (26′ s.t. Kolaj). A disposizione: Bartoccioni, Spalluto, Calì, Ziu, Meloni, Nene. Allenatore: Foschi.

Arbitro: Aloise di Voghera.

Note: ammoniti Renelus (P), Spedalieri (R), Orfei (P), Aliata (P) e Ruiz Giraldo (R). Corner: 9-2. Recuperi: 3′ p.t.; 4′ s.t. Spettatori: 565 paganti e abbonati, incasso non comunicato.