Una prestazione orgogliosa ha consentito al Seregno Fbc di fermare al Ferruccio la corsa dell’Rc Codogno, capolista del girone B del campionato di Eccellenza, e di archiviare così senza sconfitte il ciclo di tre incontri con avversari di alto livello (il Ponte San Pietro Mapello, l’Academy Calvairate e gli stessi lodigiani), che ha caratterizzato il suo mese di novembre. Gli azzurri hanno in questo modo conservato il settimo posto in classifica, a quattro punti dalla zona playoff, ed ora per cercare di avvicinare il traguardo della postseason dovranno provare ad accelerare nei match che mancano da qui a Natale.

Calcio: locali in vantaggio, poi il sorpasso lodigiano

La formazione schierata inizialmente dal Seregno Fbc (Giorgia Bucci)

Al via, il tecnico Gabriele Avella, alle prese con il solito problema costituito da qualche infortunio di troppo e senza lo squalificato Stefano Papapicco, ha confermato l’impostazione delle ultime settimane, con Mirko Bizzi tra i pali, Simone Annoni, Davide Lozza, Thomas Capelli, Andrea Bosco e Pietro Valtorta sulla linea difensiva, Diego Mollica, Stefano Baldan e Victor Marangione in mezzo, Samuele Calmi e Simone Pontiggia in attacco. L’avvio è stato subito emozionante. Al 1’, un rilancio con i piedi di Mirko Bizzi ha sorpreso la difesa ospite, spalancando la strada a Simone Pontiggia, che solo davanti a Tommaso Chiesa ha insaccato con un destro potente. Lo svantaggio non ha preoccupato gli ospiti, che hanno reagito da grande squadra ed al 13’ hanno impattato con Christian Tomella, che è partito in progressione dalla trequarti, seminando il panico nella difesa di casa, e di destro ha superato Mirko Bizzi. Al 15’ una verticalizzazione di Pietro Valtorta ha liberato alle spalle della retroguardia lodigiana Samuele Calmi, che però non è riuscito ad agganciare. Al 18’, su una punizione calibrata dalla destra di Simone Pontiggia, Andrea Bosco è svettato in area, ma la sua deviazione non ha inquadrato lo specchio della porta. La capolista ha messo poi la freccia al 36’, quando ancora Christian Tomella ha approfittato di un malinteso tra Pietro Valtorta ed Andrea Bosco e, dopo aver innestato il turbo, ha servito centralmente Alex Romano, che in diagonale ha realizzato.

Calcio: l’infortunio di Bosco caratterizza la ripresa

Andrea Bosco, a destra, impegnato in un’azione difensiva (Giorgia Bucci)

Nella senza frazione, il Seregno Fbc è rientrato con maggiore decisione, alla caccia del pareggio. Al 1’, su un traversone dal fondo di Simone Pontiggia, Simone Annoni ha appoggiato per Diego Mollica, che di destro ha spedito sul fondo. Al 5’ Diego Mollica ha assistito Simone Pontiggia, che ha controllato e calciato di destro, spedendo a lato di una spanna. Al 9’, su calcio di punizione, ancora Simone Pontiggia ha centrato un palo clamoroso. La gara ha quindi subito un’interruzione imprevista al 14’, quando Andrea Bosco è stramazzato al suolo a metà campo, inizialmente privo di sensi: dalla tribuna non si è compreso se la causa sia stata un colpo fortuito subito da un avversario oppure una pallonata. I soccorsi hanno lavorato per un quarto d’ora, prima che il difensore potesse essere trasportato all’esterno, accompagnato da un lungo applauso del pubblico, rasserenato dopo lo spavento dall’atteggiamento composto mantenuto dai giocatori sul terreno di gioco. Bosco è poi stato trasferito all’ospedale di Desio, dove una Tac ha dato esito negativo, facendo pensare quindi che il peggio sia alle spalle. Alla ripresa, i primi a farsi vivi sono stati i lodigiani. Al 34’, su un calcio da fermo di Gian Piero Lauciello da sinistra, un rimpallo ha favorito Samuele Dragoni, che con il piattone ha indirizzato sul fondo. Al 37’, una volata di Christian Tomella ha liberato Alessio Calacoci, che in diagonale ha mancato non di molto il bersaglio grosso. Gli azzurri hanno quindi ritrovato il bandolo della matassa ed al 45’ hanno impattato con Simone Fossati, prontissimo nell’inzuccare nel sacco un assist aereo di Samuele Calmi, rapido nell’inserirsi su un retropassaggio troppo corto di Fallou Njie verso il suo portiere Tommaso Chiesa. Nell’interminabile recupero determinato dallo stop figlio dell’infortunio ad Andrea Bosco, il Seregno Fbc è apparso più in palla, ma le sue speranze di controsorpasso si sono spente al 55’, quando Simone Pontiggia ha servito Samuele Calmi, che dal limite dell’area ha visto il suo destro preda di Tommaso Chiesa.

Calcio: nel prossimo turno, trasferta a Casteggio

Simone Fossati, autore del gol del pareggio, in azione (Giorgia Bucci)

Nel prossimo turno, domenica 7 dicembre (ore 14.30) il Seregno Fbc sarà ospite del Casteggio.

Calcio: il tabellino della contesa

L’esultanza dei padroni di casa, dopo il vantaggio firmato da Simone Pontiggia (Giorgia Bucci)

Seregno Fbc-Rc Codogno 2-2

Marcatori: 1’ p.t. Pontiggia (S), 13’ Tomella (R), 36’ Romano (R); 45’ s.t. Fossati (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Annoni (48’ s.t. Nocito), Lozza, Capelli, Bosco (29’ s.t. Bisicchia), Valtorta; Mollica (44’ s.t. Ferrara), Baldan, Marangione (29’ s.t. Fossati); Calmi (58’ s.t. Viscardi), Pontiggia. A disp.: Penati, Bisicchia, Nichetti, Caldirola e Ferrari. All.: Avella.

Rc Codogno: Chiesa; Spaneshi (29’ s.t. Calacoci), Bernardini, Njie, Cornaggia, Villa Santa (29’ s.t. Rodolfo); Dragoni, Gomez, Lauciello (51’ s.t. Mantegazza); Romano, Tomella (58’ s.t. Raia). A disp.: Guerreschi, Parmesani, Benatti, Sari ed Araldi. All.: Tassi.

Arbitro: Soncin di Voghera.

Note: la gara è stata interrotta tra il 14’ s.t. ed il 29’ s.t. per consentire i soccorsi a Bosco (S), infortunato. Ammoniti Capelli (S), Gomez (R), Spaneshi (R), Tomella (R) e Calacoci (R), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 19’ s.t.