Lombardia in finale al World Media Awards 2022 con il viaggio goloso tra le sue specialità (luganega compresa)

Regione Lombardia è tra i finalisti dei ‘World Media Awards 2022’ con il progetto di promozione territoriale ‘The Masters of Lombardy’, realizzata da inLombardia (società della Regione) in collaborazione con il Consorzio Grana Padano e in partnership con la Bbc. I vincitori saranno proclamati durante una cerimonia l’8 settembre a Londra.

Lombardia in finale al World Media Awards 2022: 39 giurati per i finalisti

Le candidature arrivano da tutto il mondo (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Malesia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti) e i finalisti sono stati selezionati da un team internazionale di 39 giurati di agenzie creative ed editori.

Lombardia in finale al World Media Awards 2022: Monza presente con la luganega

Il progetto aveva promosso le città della regione attraverso i loro piatti e Monza era presente con la sua luganega nel risotto. E poi tortelli di zucca, pizzoccheri, manzo all’olio e missoltini, polenta salsiccia e funghi, trippa di San Bassiano e panettone, gelato alla stracciatella, torta paradiso e amaretti di Saronno, il torrone per parlare nell’ordine di Mantova, Sondrio, Brescia e Como, Lecco e Lodi, Milano e Bergamo, Pavia, Varese.

Lombardia in finale al World Media Awards 2022: «Un viaggio goloso»

“The Masters of Lombardy – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni – è una campagna promozionale di grande successo, un viaggio goloso che ha permesso di far scoprire al vasto pubblico internazionale le eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Grazie alle prelibatezze dei singoli territori, il ‘brand inLombardia’ è diventato particolarmente attrattivo, dimostrando di avere le carte in regola per essere competitivo sui mercati esteri”.