Ospedale di Seregno, da Regione 72 milioni per una nuova struttura

“Con la delibera approvata dalla Giunta regionale che definisce la programmazione degli investimenti sanitari 2025–2031, Regione Lombardia compie un secondo importante passo verso il rilancio dell’Ospedale ‘Trabattoni Ronzoni’ di Seregno. Per la prima volta viene inserita nel piano pluriennale la realizzazione di una nuova struttura di riabilitazione specialistica, con una previsione di investimento pari a 72 milioni di euro”.
Lo dichiarano i consiglieri regionali brianzoli Alessandro Corbetta (Lega), Jacopo Dozio (FI), Fabrizio Figini (FI), Gigi Ponti (PD), Martina Sassoli (Lombardia Migliore) e Alessia Villa (FdI) commentando la nuova programmazione sanitaria regionale illustrata dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso.
“L’inserimento nella programmazione – spiegano i consiglieri – è un passaggio fondamentale, che segue l’approvazione in Aula, durante l’assestamento di bilancio, dell’ordine del giorno bipartisan sottoscritto da tutti i consiglieri regionali eletti in Brianza. Il testo impegna la Giunta a definire una proposta concreta e sostenibile per il futuro del presidio di Seregno, dopo il trasferimento in altri ospedali di diversi reparti a causa di importanti criticità strutturali del presidio”.
“La previsione di un investimento specifico per Seregno – concludono i consiglieri – segna un avanzamento significativo: oggi abbiamo una prospettiva chiara, riconosciuta nella pianificazione regionale, sulla quale continueremo a lavorare affinché diventi realtà il prima possibile”.