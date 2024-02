Serie A, Udinese-Monza LIVE: la cronaca in diretta

Ore 15, stadio Friuli – Bluenenergy Stadium: si gioca Udinese-Monza, ventitreesima giornata di Serie A 2023/24. I biancorossi brianzoli arrivano dalla vittoria col Sassuolo che ha certificato la reazione dopo il duro ko di Empoli e vanno alla ricerca di punti preziosi per rendere sempre più traquilla la classifica. È anche il giorno dei nuovi acquisti Djuric e Zerbin, convocati con Maldini.

Serie A, Udinese-Monza: i 26 convocati

⚪🔴 Mister Palladino ha convocato: 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A.Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 84 Ciurria.

⚪⚫ È la sfida numero 15 tra Monza e Udinese, tre i precedenti in Serie A (una vittoria friulana, due pareggi). Ex di giornata è Pablo Marí, che esordì in bianconero nella massima serie nel febbraio 2022.