Serie A, mister Palladino su Udinese-Monza: «Pensiamo partita per partita, contento del gruppo e del mercato»

Alla vigilia di Udinese-Monza, con il mercato alle spalle e una salvezza da certificare, Raffaele Palladino si concentra soprattutto sul momento vissuto dalla sua squadra: «Siamo consapevoli di essere una grande realtà in questo momento, un gruppo importante, di avere una famiglia che ci sta vicino a Monzello ed un considerevole senso di appartenenza. È ovvio che la partita di Empoli ci ha dato segnali negativi, ma a volte fa bene prendere uno schiaffo così per poi rialzarsi. Con il Sassuolo mi ha fatto piacere la reazione della squadra, di gruppo, di emotività, di grinta. Ora troviamo l’Udinese, una formazione tra le più fisiche del campionato, giocano diretti, con tanto attacco alla profondità. Non è semplice adottare una strategia contro di loro, dobbiamo fare la nostra partita come sempre e se dovremo adeguarci lo faremo, anche in una gara sporca. Perché sappiamo che loro come noi hanno bisogno di punti. La classifica dell’Udinese a mio avviso è bugiarda, hanno disputato ottime prestazioni contro avversari di livello, per questo dovremo stare molto attenti».

sulla partita

Vincendo a Udine i biancorossi potrebbero salire a +13 dal terzultimo posto, questo significherebbe certificare la salvezza e poi guardare avanti, anche se l’allenatore tiene i piedi per terra: «Come Monza dobbiamo pensare alla partita di domani, non dobbiamo guardare avanti, ma solamente dietro, perché all’inseguimento spingono tanto e deve essere uno stimolo anche per noi. Non andiamo oltre, non pensiamo a quello che sarà tra un mese o due mesi. Non m’interessa, non interessa nemmeno alla squadra, perché non vogliamo perdere il nostro focus».

il mercato

Il mercato è chiuso, il club brianzolo ha fatto quattro innesti, Maldini, Zerbin, Popovic e Djuric, e ha liberato qualche giocatore che aveva minor minutaggio.

«Del mercato sono contento perché avevo chiesto delle caratteristiche specifiche, differenti da quelle che avevamo, e ringrazio la società per avercele messe a disposizione. I reparti sono completi, tutti hanno una gran voglia di fare bene».

gli infortunati

Per quanto riguarda gli infortunati, tolti dal conteggio il lungodegente Caprari e lo squalificato Gomez, rientra in gruppo al cento per cento Gagliardini, dopo aver recuperato da una distorsione alla caviglia, mentre è ancora rallentato da un fastidio agli adduttori Vignato. Per il resto, tutti presenti.

la possibile formazione

Per la trasferta di Udine (in campo sabato alle 15, con Live sul sito de il Cittadino) facile ipotizzare l’impiego dal primo minuto di Zerbin sull’esterno e di Djuric come riferimento offensivo per battagliare con la fisicità friulana. Il resto dovrebbe essere la formazione di memoria vista nella prima parte della stagione.

