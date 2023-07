Serie A: Monza-Real Vicenza 5-0 nella seconda amichevole estiva

È finita 5-0 per l’Ac Monza la seconda amichevole estiva, giocata al Campo sportivo di Temù contro il Real Vicenza di Serie C. Ancora diversi cambi per mister Palladino, lavoro differenziato per chi non era tra i 24 a disposizione.

Serie A: Monza-Real Vicenza 5-0, il primo tempo

Monza in vantaggio dopo 8′ con Izzo e poi di nuovo vicino al gol dieci minuti più tardi con tentativo di Ciurria da metà campo una volta visto il portiere avversario fuori dai pali. Il raddoppio è arrivato al 44′ con Maric servito da Gagliardini.

Serie A: Monza-Real Vicenza 5-0, i cambi nella ripresa

Nella ripresa il mister ha cambiato il tridente d’attacco con Colpani, Caprari e Petagna in campo per il nuovo arrivato Valentin Carboni, Dany Mota e Maric. Lamanna invece ha sostituito in porta Di Gregorio.

Al 63′ un’altra serie di cambi, tra cui Cittadini che ha fatto il suo esordio biancorosso. Dopo gli assalti di Petagna e Caprari., il 3-0 è arrivato su rigore procurato da Birindelli e realiazzato da Caprari all’80’.

Serie A: Monza-Real Vicenza 5-0, Birindelli e Caprari

Il poker è di Birindelli su assist di Petagna all’86’, il 5-0 vale la doppietta per Caprari al 90′ su assist di Colpani. Terza amichevole estiva sabato 22 luglio alle 16.30 contro la Giana Erminio.

Serie A: Monza-Real Vicenza 5-0, il tabellino

Monza-Real Vicenza 5-0

Reti: 8′ Izzo, 44′ Maric, 80′ Caprari (rig.), 86′ Birindelli, 90′ Caprari.

Monza: Di Gregorio (dal 46′ Lamanna, dal 77′ Mazza), Izzo (dal 63′ Cittadini), Pablo Marí (dal 45′ A.Carboni, dal 73′ P.Pereira), Caldirola (dal 63′ Bettella), Ciurria (dal 63′ Birindelli), Gagliardini (dal 63′ Colombo), Machin (dal 63′ Bondo), Carlos Augusto (dal 63′ F.Carboni), V.Carboni (dal 46′ Colpani), Dany Mota (dal 46′ Caprari), Maric (dal 46′ Petagna)