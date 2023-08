Serie A, Monza-Empoli LIVE: una doppietta di Colpani regala i primi tre punti ai biancorossi

FINISCE ALL’U-POWER STADIUM! 2-0 per il Monza con doppietta di Colpani. Biancorossi convincenti per tutto il match, senza veri cali di tensione e di gioco. Ci sono tante occasioni e alla fine il risultato è giusto, anche per come la squadra ha saputo contenere la potenziale sfuriata empolese. Primi tre punti dell’anno, subito alla seconda giornata, confermando che il Monza c’è ed è pienamente in linea per l’obiettivo stagionale di una salvezza tranquilla

45’+3 D’Ambrosio finisce kappaò ed è costretto a lasciare il campo in barella. Si attende notizie sulle sue condizioni

45′ Sei minuti di recupero

45′ Una leggerezza di Pablo Marì rischia di riaprire il match ma Piccoli grazia Di Gregorio nell’uno contro uno allargando troppo il piattone che finisce oltre il secondo palo per questione di centimetri

43′ Esce l’hombre del partido, il Flaco Colpani, autore di una doppietta, la prima in biancorosso, al suo posto per lo scampolo finale Valentin Carboni

43′ Ancora una bella ripartenza per i biancorossi, s’invola Ciurria a sinistra e mette bene in mezzo, teso, per l’inserimento di Vignato che devia in spaccata ma manca la porta

37′ Cambi per il Monza: Pedro Pereira va a mettersi sulla destra al posto di Birindelli, mentre Vignato rileva Caprari. Poco preciso stasera il numero 10 biancorosso.

37′ Ci provano anche Ciurria e Gagliardini dal limite, manca la precisione, ma non la bella costruzione del tiro

31′ Ecco la presenza dell’Empoli, con tanti uomini in avanti, a creare densità. Gli ospiti riescono anche ad andare alla conclusione, sempre con Baldanzi e ancora una volta Di Gregorio è fondamentale

30′ Ancora uno squillo biancorosso, questa volta con Caprari ed un potente mancino che finisce alto di poco

29′ Dentro Shpendi e Piccoli: Zanetti prova ad alzare la fisicità davanti

26′ Come annunciato primi cambi anche per Palladino: fuori Izzo claudicante, dentro D’Ambrosio. Insieme all’ex Inter si rivede anche Maric, che prende il posto di Mota Carvalho. Prestazione ok per il portoghese, non ancora brillante ma sicuramente pericoloso con la sua mobilità

22′ A terra Izzo, per crampi o comunque difficoltà fisiche che non gli permettono di continuare agevolmente il match. Sembra pronto a rientrare, ma intanto si scalda D’Ambrosio

18′ I padroni di casa invece provano a sfruttare qualche spazio lasciato inevitabilmente dagli avversari e in ripartenza Caprari è pericoloso con un diagonale deviato all’ultimo in angolo. Dalla bandiera palla dentro per la capocciata di Mota, fuori non di molto oltre la traversa

17′ Prova a metterci un po’ d’energia l’Empoli, con le corse di Baldanzi e Fazzini. E alla fine riesce a liberarsi al tiro Caputo, il pallone sfila oltre l’incrocio largo e alto non di molto

10′ Escono anche Cambiaghi (impalpabile) e Cacace (incolpevole) per Cambiaghi e Pezzella

8′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ancora il Flaco, ancora ANDREA COLPANI! Sviluppano bene la manovra i biancorossi. Ennesina apertura di Gagliardini, il pallone sfila sull’esterno sino a trovare Ciurria che la mette perfetta sulla testa del compagno per la deviazione area che porta al raddoppio!

4′ Tutt’altro piglio l’Empoli nella ripresa, subito Balzanzi sugli scudi. La stellina azzurra semina il panico in dribbling e calcia un sinistro potente contro Di Gregorio che salva in due tempi, sulla ribattuta il primo ad arrivare è Caputo che è stoppato a quattro metri dalla porta dal recupero di Birindelli. Ancora toscani sulla respinta, questa volta con Marin che prende la mira e ci prova da lontano. Ancora il portiere biancorosso a deviare il pallone che colpisce la traversa e finisce in angolo. Dopo una mischia, finalmente la difesa libera.

1′ Fuori Cancellieri (prova incolore) dentro Fazzini, giovane della cantera toscana. Nel Monza nessun cambio

Il primo tempo finisce con il Monza in vantaggio meritatamente. Dopo una lunga fase di predominio, proprio quando sembrava che l’Empoli potesse controllare le folate biancorosse, arriva il gioiello di Colpani per l’1-0 che sblocca il match e soprattutto conferma l’importante crescita della squadra rispetto all’esordio di San Siro

45′ GOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Colpani, una grande rete. Eccezionale apertura di Pablo Marì che permette a Birindelli di addomesticare sulla destra e servire il Flaco per l’uno contro uno su Gyasi. Il trequartista punta deciso la porta, rientra sul sinistro e dall’angolo destro dell’area punisce Perisan infilando il pallone netto all’incrocio dei pali

41′ In netta ripresa l’Empoli che, anche senza creare chissà quali pericoli, alza comunque il baricentro e sposta di un pezzo l’inerzia della partita che era girata tutta dalla parte brianzola nella fase centrale del primo tempo

35′ Dopo qualche minuto d’affanno gli ospiti riescono a respirare con un po’ di possesso tranquillo. Per ora meglio il Monza, sia per conclusioni che per predominio del gioco, ma la partita rimane in equilibrio

30′ Sempre Monza, ancora sugli esterni. Davvero bene Colpani che libera Mota Carvalho in area per l’assistenza verso Caprari, destro a giro un po’ molle e l’Empoli si salva in angolo

24′ Sugli esterni gli ospiti lasciano più di uno spazio da sfruttare specialmente con i quarti di centrocampo, Ciurria e Birindelli, anche grazie ai movimenti a rientrare di Colpani e Caprari che ne favoriscono le folate. Ora il Monza spinge convinto. Proprio sulla fascia, da sinistra, Caldirola lancia Ciurria verso il fondo, palla dietro per l’accorrente Colpani, botta mancina dal dischetto del rigore e respinta affannosa di Luperto sulla riga.

20′ TRAVERSA PIENA PER IL MONZA! Gagliardini prende la mira e spara un terra-aria da 25/28 metri colpendo in pieno l’incrocio dei pali a Perisan battuto. Clamorosa occasione per i padroni di casa, aggiungiamo che sarebbe stato il gol dell’anno già alla seconda giornata

18′ Come in uscita i toscani si muovono con tanti uomini, così in fase di copertura si rifugiano in area con moltissimi effettivi, a volte anche nove, a protezione della porta. Per ora non ci sono varchi per il Monza

13′ Ripartenza biancorossa aperta da una bella sponda di Mota Carvalho che lancia in profondità Caprari. L’ex Verona si gioca l’uno contro uno e calcia a rientrare col destro dalla zona sinistra dell’area e centra in pieno Perisan

9′ Approfitta della posizione avanzata la formazione ospite: Cancellieri si lancia sulla destra e spara incrociato verso Di Gregorio, pallo che sfila oltre il secondo palo

8′ Ammonito anche Izzo che si era lasciato scappare Gyasi sulla sinistra e l’ha trattenuto per un braccio

7′ Prima conclusione in porta della partita, a scagliarla Ciurria che oggi parte dalla sinistra. Il fante si accentra dopo aver raccolto un traversone di Colpani e ci prova di destra senza infastidire il portiere

6′ L’Empoli non si fa spaventare e rimane alto, anche con tutti gli uomini in pressione nella metà campo biancorossa eccenzion fatta per Perisan

4′ Monza aggressivo nelle prime battute, cerca subito di mettere in chiaro l’intenzione di fare la partita

1′ Primo possesso per l’Empoli che si schiera con tre trequartisti rapidi e tecnici alle spalle di Caputo. Gargliardini recupera subito palla su Baldanzi che lo stende praticamente al limite, per l’empolese subito cartellino giallo. Sulla punizione Colpani colpisce la barriera.

Prima del via il Monza ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Jean-Daniel Akpa Akpro; arriva dalla Lazio, l’anno scorso era stato in prestito proprio all’Empoli. Il centrocampista è seduto vicino a Galliani in tribuna e vedrà da lì la partita dei nuovi compagni. Per l’occasione Palladino cambia solo tre effettivi rispetto a San Siro: rientra Izzo dalla squalifica, inserito Birindelli per Kyriakopoulos che non aveva convinto ed infine da centravanti c’è Mota Carvalho al posto di Maric. Tutto pronto per il calcio d’inizio.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disp. Gori, Sorrentino, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, V. Carboni, Maric, D’Ambrosio, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. All. Palladino

EMPOLI (4-2-3-1) Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. A disp. Seghetti, Stubljar, Pezzella, Walukiewicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Fazzini, Ranocchia, Cambiaghi, Piccoli. All. Zanetti

Per la seconda giornata di Serie A, appuntamento, sabato 26 agosto alle 18.30, con l’esordio casalingo del Monza all’U-Power Stadium contro i temibili toscani. L’undici di Palladino a caccia di punti dopo il ko dell’esordio contro l’Inter a San Siro potrà contare su alcuni rinforzi. “Affrontiamo una squadra che come noi ha perso la prima, ma, vedendo anche altre partite, devo dire che il risultato è stato bugiardo. Stanno bene, sono in salute, giocano bene a calcio con un bravissimo allenatore e si sono rinforzati rispetto all’anno scorso con giocatori velocissimi, specialmente davanti” ha detto mister Palladino alla conferenza stampa pre match.