Serie A: i convocati biancorossi per Napoli-Monza

Sono 25 i giocatori convocati da mister Raffaele Palladino per Napoli-Monza in programma venerdì 29 dicembre alle 18.30 allo Stadio Maradona. È la diciottesima giornata della Serie A, la cronaca in diretta anche sul CittadinoMb.

Serie A: la lista completa dei convocati

La lista completa: 1 Lamanna, 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, b Birindelli, 21 V. Carboni, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.