Monza-Milan 0-1, Pioli: «Un grande risultato contro la squadra migliore del momento»

Il Milan espugna Monza con un gol di Messias nel primo tempo, cogliendo la tredicesima vittoria in campionato e raggiungendo quota 44 punti in classifica

Nella sala stampa dello U-Power Stadium è intervenuto, a fine gara, l’allenatore Stefano Pioli, che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

«Da qui possiamo ripartire e fare grandi cose. Ricostruzione? C’era bisogno di trovare compattezza. Torneremo con la difesa a quattro quando ci saranno le condizioni giuste. Potevamo chiudere la partita e non ci siamo riusciti. De Ketelaere e Bakayoko? L’importante che Charles arrivi alla conclusione, il gol prima o poi arriverà. Bakayoko sta bene».

Cosa le è piaciuto di più?

«Nel primo tempo il Monza ci ha aspettato di più, negli ultimi venti minuti le energie sono calate ma non la partecipazione e la voglia di vincere. Abbiamo trovato il risultato contro la squadra migliore del momento. Il ritorno di Maignan e Bennacer? Stanno per tornare, spero che in settimana possano fare qualcosa».

Difesa a cinque nella ripresa?

«Abbiamo schierato la difesa a cinque, nel momento del bisogno, anche nel primo tempo. Bisogna dare merito al Monza che ha proposto tanti giocatori offensivi».

Un Milan “Capelliano”?

«Se vincessimo tutte le gare 1-0 sarei felicissimo».

Un ricordo di Ilario Castagner?

«Siamo vicini ai familiari, lo ricordo come una persona seria e con stile. Un ottimo allenatore».