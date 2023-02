Serie A, Monza-Milan LIVE: il prepartita

Il Monza imbattuto nel 2023 riceve il Milan per la 23° giornata della Serie A. Fischio d’inizio alle 18 all’U-Power Stadium. Tra le due squadre è la prima volta assoluta in Brianza, all’andata a San Siro i rossoneri avevano vinto 4-1. Allo stadio è atteso anche Silvio Berlusconi: per lui, come per l’ad Adriano Galliani, è una sfida dall’emozione particolare visti i 31 anni trascorsi in rossonero.

⚪️🔴 Il Monza potrebbe scende in campo così: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. Indisponibili Carlos Augusto e Vignato, diffidati Rovella e Caprari.

🔴⚫️ In casa Milan nessuno squalificato, tra gli indisponibili ci sono Bennacer, Calabria, Florenzi e Maignan. Conferme in vista per i giocatori schierati in partenza da Pioli contro Torino e Tottenham, secondo indiscrezioni Tomori potrebbe rientrare al fianco di Kalulu e Thiaw.