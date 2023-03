Monza-Cremonese 1-1, Palladino: “È stato il nostro miglior primo tempo”

Terzo risultato utile consecutivo per i biancorossi che nel match contro la Cremonese pervengono al pareggio con Carlos Augusto dopo lo svantaggio iniziale siglato da Ciofani. In terra brianzola tra Monza e Cremonese finisce 1-1.

Nella sala stampa dello U-Power Stadium è intervenuto, a fine gara, l’allenatore dei biancorossi, Raffaele Palladino, che ha commentato il risultato e la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo disputato il nostro miglior primo tempo dell’anno dove abbiamo creato cinque palle gol clamorose. Sono felice di averle create. Grandissimo primo tempo. Nella ripresa siamo partiti con il freno a mano tirato. Dobbiamo migliorare questo aspetto. Quello che mi rende orgoglioso è la reazione dopo il gol subito. Ci è mancato il guizzo finale e nel complesso abbiamo disputato un’ottima partita. La squadra continua a crescere e dobbiamo essere orgogliosi. Carlos Augusto? Carlos è un top player della Serie A, non escono quinti come lui. È un giocatore che mi sorprende ogni giorno. Se riuscisse a mantenere la sua intensità per 90 minuti, non so cosa possa fare. Gol subito? Non abbiamo letto bene la situazione ed è stato un errore in fase di costruzione. C’è il rammarico perché la Cremonese è venuta qui per difendersi. Dobbiamo prendere sempre il lato positivo delle cose: la reazione è stata ottima. Giudizio sulla prestazione di Sensi? Stefano può giocare ovunque, ha fatto una grande partita e gli è mancato un sopporto. Convocazioni in Nazionale? Abbiamo un grande CT che dà grande importanza ai giovani. Per chi lavora bene e con grande dedizione prima o poi arriveranno le soddisfazioni. La sosta? Farà bene ed è giusto rifiatare per ricaricare le energie. Ho dato qualche giorno di permesso ai ragazzi. Li “massacrerò” al loro ritorno perché ci aspettano anche partite importanti. Mota Carvalho? Siamo contenti di averlo ritrovato. I subentrati? Quelli che sono entrati hanno dato un ottimo impulso e hanno mostrato un grande impegno. Calendario? Ci dà stimolo e troveremo squadre forti alla ripresa del campionato. Contro la Lazio sarà difficile e complessa ma noi ce la giochiamo con chiunque. Cosa hai detto ai ragazzi alla fine del primo tempo? Dovevamo avere pazienza nel gioco e aspettare che si aprissero gli spazi. Credo davvero che abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Ci è mancato il gol. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo creato tante occasioni e dobbiamo migliorare nelle scelte. Commento su Ciofani? Quando è entrato avevo paura che ci potesse mettere in difficoltà. È un calciatore di grande temperamento e che ha sfruttato bene una nostra decisione. Commento sulla Cremonese? Ha cambiato atteggiamento nella ripresa mentre nel primo tempo giocavano bassi e con le palle lunghe impensierendo poco Di Gregorio“.