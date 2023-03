Monza-Cremonese 1-1, Ballardini: «Siamo stati timidi nel primo tempo. Una bella Cremonese nella ripresa»

La Cremonese strappa un pareggio in casa del Monza dopo due sconfitte consecutive in campionato. Alla fine dell’incontro, nella sala stampa dello U-Power Stadium è intervenuto il tecnico dei grigiorossi, Davide Ballardini, che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: «Quanto ha pesato l’approccio alla gara e il ruolo di Castagnetti? Abbiamo iniziato con poca personalità e poca aggressività. Non riuscivamo a dare soluzioni di gioco e siamo stati timidi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene ed è stata una bella Cremonese. L’azione del gol del Monza? Più che il dispiacere del gol preso, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Prestazione di Dessers? Poteva avere un impatto più determinante come avvenuto contro il Sassuolo. Ferrari? Ha fatto bene a mio avviso. Nel discorso dei cambi non credo ci fossero altre alternative. Castagnetti-Ciofani? Loro sono degli uomini con la U maiuscola. Per un allenatore avere dei ragazzi intelligente significa affrontare la gara con intelligenza. Il cambio Okereke-Dessers? Okereke ha sentito un fastidio e adesso farà degli esami per capire l’entità dell’infortunio».