Serie A, Monza-Cremonese live 0-0: Izzo sfiora il vantaggio biancorosso

⚪🔴 20′ Ancora Monza in attacco: traversone dalla destra di Izzo per l’accorrente Carlos Augusto che colpisce di testa di potenza, Carnesecchi è reattivo e con un sorprendente colpo di reni smanaccia negando la rete ai brianzoli di Palladino.

⚪🔴 14′ Ghiotta occasione per il Monza: verticalizzazione di Pablo Marí a trovare Petagna, il centravanti triestino trova il pertugio per servire Izzo, il quale tutto solo si fa ipnotizzare in uscita da Carnesecchi. Biancorossi a un passo dall’1-0.

⚪🔴 10′ Punizione dalla sinistra calciata da Ciurria, Carnesecchi interviene con i pugni a sventare il pericolo allontanando la sfera.

⚪🔴 5′ Il primo sussulto della gara avviene dopo 5 minuti di gioco: corner di Ciurria dalla sinistra ad ispirare il colpo di testa di Petagna che termina di poco alto.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti sono Damiano Margani di Latina e Matteo Bottegoni di Terni; il quarto uomo: Giacomo Camplone di Pescara. VAR: Antonio Di Martino di Teramo, AVAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 27^ giornata di Serie A il Monza di Palladino ospita la Cremonese allenata da Ballardini. I biancorossi nell’ultimo turno hanno pareggiato al Bentegodi 1-1 contro l’Hellas Verona dell’ex Zaffaroni mentre i grigiorossi sono stati battuti in casa, con due gol di scarto, dalla Fiorentina di Italiano. I padroni di casa sono orfani degli infortunati Marlon e Rovella mentre tra le Tigri l’unico indisponibile del match è Chiriches.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.

🔘🔴 CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Ciofani, Buonaiuto, Castagnetti, Felix, Acella, Ferrari, Benassi, Quagliata, Lochoshvili, Dessers. All. Davide Ballardini.