Monza-Cagliari 1-2, le pagelle: Bocchetti confuso, squadra slegata, si salva solo Caprari

MONZA-CAGLIARI 1-2 (1-1)

Marcatori: pt 6’ rig. Caprari, 22’ Zortea st 11’ Piccoli

Monza (3-4-2-1) Turati 6; Izzo 6, D’Ambrosio 5, Caldirola 5; Birindelli 5.5, Bondo 5.5 (28’st Akpa Akpro 6), Sensi 5.5 (10’st Bianco 5), Pedro Pereira 5.5 (28’st Maldini 5.5); Ciurria 6, Caprari 7 (38’st Martins n.g.); Mota Carvalho 5.5 (10’st Djuric 5.5). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Carboni, Postiglione, Vignato. All.: Bocchetti 4

Cagliari (4-2-3-1) Scuffet 6.5; Zappa 6, Mina 6.5 (21’st Palomino 6), Luperto 7, Obert 6.5; Adopo 6.5, Makoumbou 5.5 (38’st Marin n.g.); Zortea 7, Viola 6 (38’st Pavoletti 6), Felici 6.5 (28’st Augello 6); Piccoli 7 (28’st Lapadula 5.5). A disp.: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Wieteska, Azzi, Gaetano. All.: Nicola 7

Turati 6 Pregi e difetti, ormai noti. Imprendibili i gol, potrebbe dare maggior sicurezza nelle uscite, preciso tra i pali

Izzo 6 Evita il tracollo personale anche contro un avversario difficile come Felici e quando può prova ad aiutare i compagni

D’Ambrosio 5 Sballottato in giro per il campo, tradisce in lucidità negli episodi decisivi

Caldirola 5 Troppi errori, di misura, di impostazione, di generosità

Birindelli 5.5 Spinta a fasi alterne e cross sugli stinchi, prestazione sporca

Bondo 5.5 Senza alternative, s’intestardisce palla al piede combinando poco (28’st Akpa Akpro 6 Prova a mettere ordine, ma deve ancora scaldare il motore)

Sensi 5.5 Tanti palloni gestiti male, pochi duelli vinti, presente solo a sprazzi (10’st Bianco 5 Ingresso disastroso di troppa voglia e poca testa; perde il pallone decisivo)

Pedro Pereira 5.5 Sbaglia clamorosamente davanti alla porta il secondo gol stagionale, ma contribuisce all’azione del primo. In generale prova a disimpegnarsi in una gara fangosa (28’st Maldini 5.5 Diventa subito prevedibile, anche perché oggi è veramente costretto dalle circostanze a fare tutto da solo)

Ciurria 6 Inizia bene ma viene presto limitato dall’aggressività ospite

Caprari 7 È l’unico a mostrare cifra tecnica adatta al palcoscenico e soprattutto ad applicarla con efficacia (38’st Martins n.g.)

Mota Carvalho 5.5 Cerca lo spunto, ma rimane isolato in mezzo a tutta la difesa cagliaritana e immancabilmente va a sbattere contro il muro (10’st Djuric 5.5 Questa volta non funziona il suo ingresso a gara in corso, ne prende poche e quelle poche non diventano produttive)

Bocchetti 4 Senza timore di smentita: la squadra è messa in campo peggio di quando c’era Nesta e riesce a giocare ancora meno. Non è una rosa da caos organizzato, ma da organizzare e basta. Si è presentato dichiarando di non essere un’integralista, potrebbe anche essere vero, ma è impossibile saperlo perché ancora non si sono potuti vedere i suoi principi.