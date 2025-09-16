Il Cittadino, il funerale può attendere: niente requiem, semmai un bis 

Prefiche, gufologi dell’ultima ora, potete togliervi il lutto, rimandare le condoglianze e archiviare i post funerei già pronti. Le Cassandre locali erano già in pista da settimane a distribuire caramelle all’arsenico con la sobrietà dei festaioli di Halloween, ma la decisione sulla richiesta di fallimento dell’Editoriale è stata rinviata. Il giudice relatore ha infatti preso atto delle nostre buone intenzioni e si riservato di illustrarle con i colleghi del collegio per una decisione. Il nostro non sarà un “tirare a campare”. Sarà un piano per rendere Il Cittadino più forte di prima. Non stiamo semplicemente sopravvivendo. Questo sia ben chiaro.

Non costringeteci a riesumare Badoglio e il suo celebre (e un po’ maldestro) “La guerra continua”. Anche se qui, più che di guerra, si tratta di resistenza attiva, stampa attaccata e ancora affamata. Preferite le metafore epiche? Dopo Caporetto arriva sempre Vittorio Veneto. E noi, nel nostro piccolo, stiamo già lucidando l’elmetto.

Nel frattempo, mentre i piani vengono discussi nei palazzi della giustizia, Il Cittadino continua a uscire. A raccontare. A disturbare. E soprattutto, a prepararsi per il futuro con una roadmap precisa: meno necrologi prematuri, più notizie vere. Vi aspettavate le ceneri, e invece eccoci qui, con inchiostro e ironia.

Quindi niente panico (per noi), e niente brindisi anticipati (per voi): il giornale che “doveva chiudere” è ancora in edicola. E se continua così, rischia perfino di migliorare. A presto sul prossimo numero. Quello di giovedì…

