“Cultura per tutti” e “Welfare di comunità”: poco prima delle festività è arrivato il sostegno per 64 nuovi progetti proposti dalle organizzazioni non profit del territorio che hanno partecipato ai bandi 2024.7 e 2024.9. Uno stanziamento complessivo di 368mila euro quello definito a metà dicembre da Fondazione MB, derivante da fondi territoriali di Fondazione Cariplo, che chiude l’attività erogativa 2024.

«Siamo rimasti colpiti delle richieste, numerose e di qualità, presentate dalle organizzazioni del territorio. Per rispondere alle esigenze evidenziate abbiamo deciso di aumentare il contributo stanziato a favore dei due bandi, così da poter sostenere un numero maggiore di progetti», commenta il vicepresidente Luigi Losa.

Fondazione MB: sostegno a 64 nuovi progetti non profit del territorio, iniziative e attività

Nel campo delle attività culturali al via iniziative per favorire l’accessibilità di musei e luoghi di cultura, festival di letteratura per ragazzi, progetti per avvicinare alla lettura nuovi pubblici e per valorizzare luoghi di comunità con attività aperte a tutti, rassegne bandistiche e musicali nei luoghi più suggestivi del territorio, laboratori, corsi e spettacoli teatrali: 26 le iniziative sostenute, per un contributo totale di 105mila euro.

Grazie a “Welfare di comunità” in arrivo nuove opportunità di inclusione sociale per persone con disabilità (dall’avvicinamento al lavoro ai soggiorni residenziali, dalle attività per il tempo libero alla pratica sportiva), percorsi per la prevenzione del disagio psichico e la promozione del benessere emotivo-relazionale, iniziative dedicate al sostegno di donne fragili e altre dedicate ai ragazzi a rischio dispersione scolastica e, ancora, attività per la valorizzazione della multiculturalità e dell’integrazione: sono 38 le nuove iniziative, per uno stanziamento complessivo di 263mila euro. Tutti i progetti possono essere sostenuti con una donazione online o un bonifico: dettagli su fondazionemonzabrianza.org.