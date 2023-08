Monza-Reggiana in Coppa Italia: le probabili formazioni

La stagione 2023/24 è iniziata ufficialmente per le squadre di Serie A che sono entrate in gioco nei Trentaduesimi di Finale. Il Monza di Raffaele Palladino, dopo aver disputato una buona prestazione nel “Trofeo Silvio Berlusconi” contro il Milan (arrendendosi solo ai calci di rigore), si apprestano a debuttare in Coppa Italia contro la Reggiana, allenata da Alessandro Nesta, domenica 13 agosto alle 21.15 all’U-Power Stadium.

Monza-Reggiana in Coppa Italia: i biancorossi

Mister Palladino confermerà lo stesso assetto tattico, il modulo 3-4-2-1, visto e apprezzato nella scorsa stagione. Davanti a Di Gregorio ci saranno D’Ambrosio, Pablo Marí e Caldirola; il duo Pessina-Gagliardini in mezzo al campo con Ciurria e Franco Carboni sulle corsie laterali; in attacco Caprari e Colpani, quest’ultimo a segno contro il Milan, saranno a supporto della punta Mota Carvalho. Il tecnico di Mugnano di Napoli farà a meno di Carlos Augusto, ormai prossimo al trasferimento all’Inter.

Tra i convocati figura a sorpresa Izzo, recuperato dopo l’infortunio, che insidia la titolarità di D’Ambrosio. Assente sicuro Bettella, uscito malconcio dal terreno di gioco nel match contro i rossoneri, lo scorso 8 agosto. Duello aperto fino all’ultimo tra Franco Carboni e Kyriakopoulos per quel che riguarda la corsia mancina, con il classe 2003 scuola Inter favorito. Ballottaggio serrato in attacco dove Mota Carvalho, Maric e Petagna si giocano il ruolo di terminale d’attacco: parte favorito il portoghese e, in caso di titolarità di Maric o del Bulldozer di Trieste, il Craque agirebbe sulla trequarti a supporto della punta. Non figurano tra i convocati Lamanna, Antov, Anastasio, Valoti e Diaw, quest’ultimo a un passo dalla firma con il Bari.

Monza-Reggiana in Coppa Italia: gli avversari

I granata, tornati in Serie B dopo due stagioni in terza serie, nel turno preliminare hanno liquidato il Pescara di Zeman con un tennistico 6-2. Diversi dubbi di formazione per mister Nesta: come centrale difensivo, a far coppia con Romagna, si giocano il posto Duarte e Rozzio; sulla trequarti Girma parte in vantaggio su Vergara; in attacco, accanto a Vido, giocherà uno tra Varela Djamanca e Lanini con quest’ultimo favorito.

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, F. Carboni; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Maric, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. All. Raffaele Palladino.

Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Duarte, Pieragnolo; Nardi, Cigarini, Portanova; Girma; Vido, Lanini. A disposizione: Satalino, Motta, Rozzio, Varela Djamanca, Shaibu, Libutti, Pettinari, Marcandalli, Vergara, Cavalllini, Bianco, Guglielmotti, Kabashi. All. Alessandro Nesta.

La vincente di Monza-Reggiana affronterà, ai sedicesimi di finale, il Genoa di Alberto Gilardino che ha battuto il Modena in rimonta per 4-2.