Calcio: Monza, i gol in amichevole e in Nazionale

Il Monza approfitta della sosta della Serie A per godersi un po’ di gol tra amichevoli e impegni nelle Nazionali.

Calcio: Monza, 9-0 in amichevole al Ciliverghe

I biancorossi di mister Palladino hanno superato per 9-0 il Ciliverghe, formazione d’Eccellenza, nel test amichevole giocato a Monzello a porte chiuse.

In rete nel primo tempo Marí e poi Gytkjaer con una tripletta. Nella ripresa Dany Mota, Ferrarini all’esordio, Barberis, Caprari e Colpani.

Calcio: domenica 2 ottobre c’è Sampdoria-Monza

Domenica 2 ottobre alle 15 il Monza scenderà in campo al Ferraris di Genova per un match delicato in chiave la salvezza, contro la Sampdoria (ultima della fila con 2 punti).

Calcio: Monza, Antov e Vignato in gol con le Nazionali

Festa anche per Valentin Antov che ha aperto le marcature nel 5-1 della sua Bulgaria contro Gibilterra in Nations League e per Samuele Vignato a referto con una doppietta (su rigore) nel 3-3 della Nazionale Under 19 sulla Nazionale della Bosnia Erzegovina nel match valido per la qualificazione agli Europei di categoria.