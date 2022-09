Premi Panathlon a Galliani e a Giancarlo Besana alla memoria

Nuove glorie e vecchi ricordi alla serata che giovedì ha inaugurato all’Hotel de la Ville la nuova stagione del Panathlon Club Monza e Brianza, sodalizio presieduto da Federico Gerosa. Protagonista l’Ac Monza di ieri e di oggi con un parterre di personaggi che hanno vissuto e scritto la storia del club biancorosso.

Il Panathlon locale, che nel 2019 ha compiuto mezzo secolo di vita, ha voluto dedicare il premio “Fair Play alla carriera” al monzese Adriano Galliani, “per aver saputo coniugare sport e i valori panathletici quali passione, etica, trasparenza e cuore”.

Premi Panathlon Matteo Pessina per Adriano Galliani Premi Panathlon Matteo Pessina per Adriano Galliani Premi Panathlon Roberto Mazzo Premi Panathlon il direttivo

Premi Panathlon: l’ad Galliani ha incaricato capitan Pessina

L’ad dell’Ac Monza non era presente, ma ha chiesto espressamente al “suo” capitano Matteo Pessina di ritirarlo al suo posto.

“Galliani mi ha chiamato nel suo studio – ha raccontato Pessina – e mi ha detto: qui siamo in due di Monza perciò, visto che non posso andarci io, vai tu!”.

Il giocatore biancorosso ha consegnato al presidente del Panathlon un libro sulla storia del Monza con dedica di Galliani e ha letto un messaggio di saluti del dirigente.

Premi Panathlon, Pessina: “Evento molto importante per Monza”

“Questo evento – ha aggiunto Pessina – è molto importante per Monza. Il nostro territorio è molto fertile dal punto di vista sportivo e non penso solo al calcio. Il mio legame è molto marcato e mi fa piacere trovarmi qui. I tifosi ci hanno sempre seguito, anche in anni difficili, ed ora la promozione in serie A ne avvicinerà altri”.

Premi Panathlon: il ricordo dedicato a Giancarlo Besana

Il premio “Giornalismo sportivo Monza e Brianza” è stato attribuito alla memoria a Giancarlo Besana, già collaboratore de il Cittadino, scomparso due anni fa. A ritirarlo la moglie Maddalena Righi che ha ascoltato alcuni simpatici aneddoti riguardanti anche la vita di redazione.

Paolo Corbetta (che aveva ereditato dal padre Angelo le cronache del Monza alla Gazzetta dello Sport) ha ricordato il rapporto un po’ burbero con il redattore sportivo della testata, Giovanni Fossati, che era solito dire a Besana in rigoroso vernacolo “te se sempre un caval matt”.

La vicinanza di Besana ai tifosi è stata sottolineata da Fausto Marchetti, leader della curva Pieri, e da Vincenzo Iacopino, Slo (Sostenitore ufficiale di collegamento) della squadra. Presenti alla serata, condotta da Stefano Peduzzi, dirigenti sportivi quali il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, la delegata Coni Monza Brianza Martina Cambiaghi, l’assessore allo Sport Viviana Guidetti e gli ex calciatori biancorossi Patrizio Sala (già colonna del Torino) e Paolo Monelli.

Premi Panathlon: a Pietro e Roberto Mazzo per la crescita sportiva locale

Il premio “Panathlon Monza e Brianza lo sport per crescere” è stato assegnato a Pietro e Roberto Mazzo, consigliere d’amministrazione biancorosso, per l’impegno profuso nella crescita sportiva locale, associativa e agonistica.