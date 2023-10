Ac Monza: Luca Caldirola torna a scuola a Seregno

Attaccamento al territorio e brianzolità. Cercava questo Adriano Galliani quando ha ingaggiato Luca Caldirola, da sempre tifoso del Monza. Proprio il difensore biancorosso è stato protagonista di una simpatica visita, lunedì, alla sua vecchia scuola primaria, la parrocchiale Sant’Ambrogio di Seregno, dove è cresciuto.

Ac Monza: Luca Caldirola e le radici in Brianza, anche Base 96 e Aurora Desio

L’anno scorso era tornato al campo del Base di Seveso, sul campo in cui aveva cominciato da bambino, e spesso è sulle tribune a seguire l’Aurora Desio della Serie B Nazionale della pallacanestro. Il ritorno in Brianza è anche questo, per un giocatore che non ha mai dimenticato le sue origini e i suoi amici e che sta dimostrando di essere un grande brianzolo prima ancora che un grande calciatore.