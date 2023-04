Serie A, Inter-Monza live: le formazioni ufficiali

I biancorossi di mister Palladino, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 in terra friulana contro l’Udinese, fanno visita all’Inter di Inzaghi nello splendido scenario del Meazza di San Siro. I nerazzurri non vincono da quattro partite e cercano il riscatto in campionato dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale. All’andata Monza e Inter hanno pareggiato 2-2: reti di Darmian, Ciurria, Martinez e autorete di Dumfries.

🧐 Scelte di formazione Inter: Inzaghi lancia dal 1′ Asllani in cabina di regia al posto di Brozovic; in difesa riposa Acerbi, al suo posto De Vrij mentre in attacco scelto il tandem Lukaku-Correa.

🧐 Scelte di formazione Monza: Palladino sceglie Mota Carvalho come terminale d’attacco; sulla trequarti, accanto a Sensi, parte titolare Colpani con Caprari che parte dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

⚫️🔵 INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. Simone Inzaghi.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.