Vedano al Lambro, cambio nella giunta: Chiara Altieri subentra a Ilaria Villa

Cambio nella squadra che amministra Vedano al Lambro. Mercoledì 10 maggio, con una lettera presentata personalmente al protocollo municipale, Ilaria Villa ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale del gruppo di maggioranza di Progetto Vedano e da assessore, a motivo di un importante incarico ricevuto in Regione Lombardia. Il giorno successivo, il sindaco Marco Merlini ha quindi provveduto ad affidare le deleghe assessorili a urbanistica, pari opportunità, orti urbani, edilizia privata e servizi cimiteriali, rimaste vacanti, a Chiara Altieri, 55 anni, al suo primo incarico amministrativo sul territorio.

Giunta: le parole del sindaco Merlini

Chiara Altieri

«Ringrazio Ilaria Villa -ha commentato il primo cittadino– per l’impegno e la leale collaborazione nell’esercizio del ruolo istituzionale ricoperto e rispetto alla quale restano immutati stima, amicizia e vicinanza. Auguro a Chiara Altieri, che entra a far parte della giunta e che saprà certamente dare un contributo altrettanto valido ed efficace, buon lavoro. Si tratta di una nomina in piena continuità con l’operato di Ilaria. Il nuovo assessore proseguirà il lavoro impostato in questo primo anno e mezzo di amministrazione e si adopererà per realizzare quanto previsto dal nostro programma».