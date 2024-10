Vedano al Lambro, cambio in consiglio comunale: il “mago” Merlini fa affidamento sulla panchina lunga

Oliviero Marco Zappa lascia l’incarico di consigliere comunale. Se qualcuno volesse trovare qualcosa di ”strano” nella decisione, si sbaglia di grosso. La causa? Motivi personali. Passa la mano un vero galantuomo impegnato nel sociale che ha dato molto in questo scorcio di legislatura. La maggioranza di Progetto Vedano, lista civica a cui apparteneva Zappa, si trova così a fare i conti con la “panchina”. Il titolare della maglia però è già stato trovato. Il primo dei non eletti è Camilla Villa, giovanissima promessa della politica vedanese. Il segreto del “mago” Merlini e della sua lista è ancora una volta la panchina lunga. Un po’ come l’Inter di questi tempi.

Vedano al Lambro: Zappa passa il testimone per motivi personali a Villa

Visto il cambiamento all’interno della lista civica di Progetto Vedano, è stata indetta una seduta straordinaria del Consiglio comunale per decretarne la surroga. «Non è successo nulla di particolare -spiega Merlini-: è praticamente una dimissione fisiologica. Oliviero Zappa ha deciso di lasciare la carica per motivi del tutto personali. È una persona che se c’è bisogno di lasciare dichiarazioni le fa, quindi i motivi sono strettamente privati. Approfitto dell’occasione per ringraziarlo del lavoro svolto». Camilla Villa nonostante la giovanissima età invidiabile, è una veterana della politica. La potevi trovare seduta tra il pubblico a seguire i Consigli comunali e prendere appunti. Le serviranno sicuramente.