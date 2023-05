Seregno, weekend molto intenso per la campagna elettorale

Ultimo weekend a Seregno, prima delle amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio, con le forze politiche impegnate per conquistare il favore degli elettori. Domenica 7 maggio, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è arrivato in città, per sostenere la candidatura a sindaco per il centrodestra di Giacinto Mariani. «Credo che il suo nome -ha spiegato Fontana, dopo un breve giro nel centro storico, fermandosi in piazza Vittorio Veneto– sia sufficiente, senza aggiungere altro. È stato già sindaco per un decennio, cambiando in meglio la città, e rappresenta una garanzia. Oltretutto, è stato anche vittima di una giustizia che si è accanita, salvo poi mandarlo assolto». Il presidente ha quindi proseguito: «Il modello di governo del centrodestra funziona a livello nazionale e regionale, come in tanti altri Comuni. È opportuno ora che si possa completare la filiera con Seregno. Rivolgo perciò da questo punto di vista un appello alla popolazione, affinché appoggi Mariani». In precedenza, nella vicina sala Gandini di via 24 maggio, Fratelli d’Italia, che compone la coalizione di centrodestra con Forza Italia, Lega e Seregno Futura, aveva proposto l’incontro sul tema “Nuove energie in classe”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’istituzione ed al merito.

Amministrative 2023: il centrosinistra

Le battute finali della festa in piazza Risorgimento, prima del rompete le righe

Sulla sponda opposta, sempre domenica 7 maggio, il centrosinistra ha scelto la piazza Risorgimento come sua sede operativa, prevedendo una festa, che è stata il fulcro di un weekend caratterizzato da altre iniziative di confronto nei quartieri. «Sono soddisfatto -ha commentato al termine il sindaco uscente Alberto Rossi, che corre per un secondo mandato, sostenuto da Partito democratico, Cambia Seregno, Scelgo Seregno e Seregno al centro-. La partecipazione è stata tangibile, con il colpo d’occhio della piazza davvero bello da vedere». Lunedì 8 maggio, alle 18.30, Rossi proseguirà il suo giro in zona Fuin, sul piazzale della scuola per l’infanzia Nobili, mentre martedì 9 maggio, alla stessa ora, sarà in piazza Matteucci a San Carlo.

Amministrative 2023: Per Seregno con Paragone-Italexit

Gianluigi Paragone, al centro, con Norberto Riva ed i suoi sostenitori

Sabato 6 maggio, Per Seregno con Paragone-Italexit ha accolto in piazza Vittorio Veneto Gianluigi Paragone, leader nazionale di Italexit, che ha voluto con la sua presenza dare una spinta alla candidatura a sindaco di Norberto Riva. «Chi vive la comunità -ha spiegato Paragone, rivolto ai presenti- conosce la correttezza di Riva. Io penso che Norberto debba entrare in consiglio comunale: siamo una minoranza, ma siamo rompiscatole». Ed ancora: «La recente dichiarazione di conclusione della pandemia da Covid 19 da parte dell’organizzazione mondiale della sanità è suonata come un “tana libera tutti”. Al contrario, ancora una volta, l’Oms ha dimostrato di essere in mano ad un cartello di lobbisti, che vuole costringere i singoli stati nazionali a sottostare alle proprie regole. Dopo i vaccini per il Covid 19, il prossimo affare saranno i cibi sintetici e le farine di insetti. Ci diranno che lo fanno per il nostro bene, ma ormai è chiaro come in Europa comandino solo le multinazionali e la finanza». Quindi, c’è stato spazio per la chiosa: «La società pseudomoderna sta crescendo adolescenti insicuri. In realtà, i veri diritti sono il lavoro, lo stipendio e la casa. La sfida nei territori è avere sentinelle di correttezza e di identità e capire che queste sentinelle servono oggi».

Amministrative 2023: il Movimento 5 Stelle

Luca Colombo, a sinistra, con Bruno Marton

Il Movimento 5 Stelle, che ha il suo aspirante primo cittadino in Luca Colombo, si è invece concentrato nel fine settimana su una serie di banchetti. Ad uno di questi, sabato 6 maggio, in piazza Linate-8 ottobre 2001, è arrivato il senatore pentastellato Bruno Marton. «Ho abitato a Desio per 8 anni -ha spiegato Marton– e conosco le difficoltà del territorio. So quindi quanto sia necessario avere persone preparate come Luca. Invito a votarlo».

Amministrative 2023: Tiziano Mariani sindaco-Letizia Moratti lista civica

Letizia Moratti

Dal canto suo, la lista Tiziano Mariani sindaco-Letizia Moratti lista civica, che ha scelto come suo candidato Tiziano Mariani, si prepara a ricevere Letizia Moratti, che martedì 9 maggio, alle 21, nella sala Gandini di via 24 maggio, parteciperà all’incontro che si propone di delineare ricette per il rilancio dell’Italia. Interverrà anche Davide Giacalone, autore del volume “LEali ALL’ITALIA”.