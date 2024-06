Renate, il sindaco Claudio Zoia presenta la sua squadra: «Garantisco dialogo aperto e costruttivo»

Il nuovo sindaco di Renate Claudio Zoia ha nominato la sua giunta. Mercoledì 19 giugno in occasione del consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione il primo cittadino, dopo il giuramento di rito sulla Costituzione Italiana, ha comunicato ai renatesi gli assessori che lo affiancheranno per i prossimi cinque anni.

Renate, il sindaco Claudio Zoia presenta la sua squadra: la giunta, vice e assessori

Come vicesindaco con delega a Edilizia privata e Lavori pubblici è stato nominato Michele Annoni già consigliere comunale nella precedente amministrazione.

All’Ecologia confermato Mario Molteni che in aggiunta rispetto al precedente mandato si occuperà anche di Bilancio. Ai Servizi sociali torna dopo un decennio lontano dal municipio Maria Angela Terenghi. Infine Caterina Viganò si occuperà di Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Comunicazione. Era già stata assessore a Pubblica Istruzione e Cultura nella prima amministrazione Rigamonti.

Renate insediamento consiglio comunale e giunta sindaco Claudio Zoia

Renate, il sindaco Claudio Zoia presenta la sua squadra: i consiglieri con deleghe

«Tutta la mia squadra è costituita da persone con abilità e competenze eterogenee, ma unite dal desiderio di cooperare per il nostro Paese, sempre al servizio delle esigenze di ciascun cittadino – ha sottolineato Zoia – Le regole amministrative impongono un numero limitato di posti in Giunta e in Consiglio, ma il mio impegno sarà quello di coinvolgere tutti i membri della squadra al servizio della comunità renatese, affinché ogni talento sia valorizzato e possa rappresentare un arricchimento per il nostro Comune».

In quest’ottica ogni consigliere di maggioranza ha ricevuto una o più deleghe a supporto dell’attività degli assessori. Fabio Manganini si occuperà di Servizi cimiteriali e Viabilità, Andrea Panzeri di Energia e Ambiente, Renato Caldarini di Servizi alla Persona e Fabio Rigamonti di Sport, Tempo Libero e Associazioni.

«Il nostro cammino insieme sarà guidato da principi di trasparenza, partecipazione e solidarietà – ha aggiunto Zoia – Mi impegno fin da ora a garantire che ogni decisione presa sarà frutto di un dialogo aperto e costruttivo con voi. Vogliamo costruire un paese in cui ogni voce conti, in cui ogni proposta possa essere ascoltata e valutata».

Renate, il sindaco Claudio Zoia presenta la sua squadra: tempistiche cantieri e orari municipio, le prime risposte

A tal proposito il sindaco neo eletto ha aperto alla possibilità degli interventi e delle domande dal pubblico in chiusura alle sedute del Consiglio comunale, già mercoledì i cittadini presenti in aula hanno colto l’occasione per chiedere conto delle tempistiche dei cantieri in corso alla scuola primaria e al centro culturale e delle aperture degli uffici comunali.

Mentre il centro culturale dovrebbe venir pronto per settembre la scuola primaria non sarà invece in grado di accogliere gli alunni per l’anno scolastico 2024-2025. Per quanto concerne il municipio sarà invece garantita l’apertura la mattina fino alle 12.30.

Renate, i consiglieri di minoranza

Per i prossimi 5 anni nei banchi della minoranza siederanno i quattro consiglieri di RenateSì: il candidato sindaco Vincenzo Allera con Antonio Venezia, Michele Tettamanzi e Aldo Isella.

«Nel nostro ruolo offriremo una voce critica e costruttiva – ha sottolineato Allera – Vogliamo che quest’aula non sia luogo di separazione ma di dialettica positiva nel segno della buona amministrazione».