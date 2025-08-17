Monza Politica

Regione Lombardia rinnova il bando “Accanto”: soddisfatto Alessandro Corbetta

La misura va nella direzione di sostenere le famiglie che vivono una situazione di fragilità, in ambiti come salute, educazione e casa. Inclusi per la prima volta i genitori vedovi
«Accogliamo molto positivamente il rinnovo del bando “Accanto” annunciato dall’assessore Elena Lucchini, che rappresenta un sostegno fondamentale per genitori separati, divorziati e vedovi. Con una dotazione di 1,5 milioni di euro, questa misura offre un aiuto concreto a chi sta affrontando situazioni difficili come separazioni o lutti» è il commento di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Lombardia, dopo la riproposta del bando “Accanto”.

Bando “Accanto”: inclusi per la prima volta i genitori vedovi

«La Lega -continua Corbettaha sempre prestato grande attenzione a queste categorie vulnerabili. L’inclusione, per la prima volta, dei genitori vedovi è un segno tangibile di solidarietà e sostegno a una categoria troppo spesso dimenticata. Le tre linee di intervento –per la salute, l’educazione e le spese per la casa– vanno a supportare in modo mirato queste categorie di genitori, rispondendo ai bisogni più urgenti. Continueremo a lavorare per garantire sostegno alle famiglie in difficoltà, a partire da chi è economicamente più debole».

