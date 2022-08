Regione Lombardia finanzia il progetto “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”

Lissone è ente capofila del progetto “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”, finanziato da Regione Lombardia. Un partenariato composto da sette Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, due associazioni culturali, una sportiva e un istituto scolastico superiore, uniti con un unico obiettivo: rispondere alle esigenze di socialità dei giovani sul territorio attraverso un sistema di azioni integrate. Lissone è capofila in partnership con i Comuni di Biassono, Besana in Brianza, Carate Brianza, Macherio, Triuggio, Vedano al Lambro, e le associazioni Asd Live, Teatro dell’Elica, Us Atletica Vedano e l’Istituto Meroni di Lissone.

“S.T.Art!”: accolta la domanda, nell’ambito del bando “Giovani Smart”



Il progetto “S.T.Art!” è stato candidato a ricevere il contributo del bando di Regione Lombardia “Giovani Smart (SportMusicaARTe)”, aperto per sostenere progettualità che offrono ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per la ripresa della socialità e il contrasto al disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei luoghi di aggregazione. La domanda è stata accolta e ammessa al finanziamento. Complessivamente sarà corrisposto un contributo regionale pari a 40mila euro, andando così a coprire l’80 per cento del costo complessivo del progetto (50mila euro). Il restante 20 per cento sarà cofinanziato in modo proporzionato dal partenariato appositamente costituito.

“S.T.Art!”: le finalità principali del progetto per i giovani



I fondi stanziati saranno veicolati in una serie di azioni sviluppate sul territorio, tutte rivolte ai giovani dai 15 ai 34 anni: laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali; attività specialistiche a livello educativo, pedagogico e psicologico per intercettare fragilità e ridurre il disagio giovanile; interventi complementari nell’ambito dell’innovazione e del welfare territoriale. L’obiettivo è incentivare la socialità e l’inclusione sociale, attraverso attività di svago, sportive e formative, ma anche spazi di riflessione e dibattito. Il piano di attività si svilupperà da ottobre 2022 a settembre 2023. Grazie a Us Atletica Vedano saranno organizzati momenti di formazione rivolti ad allenatori, educatori e ragazzi, sul tema “Sport e Inclusione”, e occasioni di avvicinamento alle attività sportive per i giovani, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità e disabilità. Per ingaggiare i giovani più affini al codice espressivo del palcoscenico si attingerà all’esperienza delle associazioni Asd Live e Teatro dell’Elica di Lissone, promotori dell’iniziativa “On Stage & Back Stage”: corsi di teatro e workshop introduttivi per light designer e sound designer.