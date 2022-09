Politiche: in tanti all’aperitivo elettorale di Andrea Crippa a Seregno (video)

L’incontro con la città di Seregno del candidato della Lega alla Camera, Andrea Crippa, è stato l’occasione per tanti sindaci e rappresentanti politici della Brianza per stringersi attorno al deputato uscente, che il 25 settembre sarà in corsa per la riconferma nella circoscrizione Lombardia 2. Tante idee, tante esperienze di paese e di provincia, politici impegnati per le questioni più importanti, messe sul tavolo della Brianza che si appresta a passare il guado del rinnovo delle cariche parlamentari.