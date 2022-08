Politica, Pipino candidato per Italexit: l’avvocato caratese nel collegio uninominale di Seregno

In vista delle elezioni politiche del 23 settembre prossimo Italexit per l’Italia con Paragone, per il collegio uninominale di Seregno, sarà candidato il caratese avvocato Marco Pipino. Sabato 13 agosto, al mercato di piazza Linate-8 ottobre, dalle 7.30 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 19, in piazza Vittorio Veneto, angolo corso del Popolo sarà allestito un banchetto-gazebo per l’autentica delle firme con anche la presenza, in entrambi gli appuntamenti del candidato Pipino che spiegherà il programma di Italexit che a livello nazionale ha comunicato che “quando un sistema di potere politico bel collaudato e tiranno, manda ala voto gli italiani a settembre, consapevole di costringere solo alcune parti della società civile, politica, culturale, a dover raccogliere le firme in un periodo in cui la stragrande maggioranza delle persone sono in vacanza, non commette un errore banale, non lo fa per caso. Lo fa per scelta precisa al fine di cercare di escludere il dissenso di chi non vuole assoggettarsi al pensiero unico. Chi crede che questo sistema istituzionale, con i suoi personaggi espressione della politica ben nota, che governa da tempo, sia ancora all’interno di un insieme democratico, credo abbia tutti gli elementi, quantomeno per porsi dei dubbi”.