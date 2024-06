Si è tenuto lunedì 24 giugno il primo consiglio comunale della nuova legislatura a Ornago. L’assise ha convalidato i consiglieri eletti e ha visto il giuramento del primo cittadino Daniel Siccardi che indosserà la fascia tricolore per un secondo mandato dopo aver ottenuto il bis dal voto cittadino.

Dopo il giuramento di rito Siccardi ha preso parola per ringraziare i cittadini per la fiducia: «Ringrazio gli ornaghesi per aver voluto rinnovare la fiducia a me e a Siamo Ornago -ha detto il sindaco -. Nel corso di tutta la campagna elettorale abbiamo percepito che il nostro lavoro era stato apprezzato e siamo orgogliosi di aver ottenuto un risultato così chiaro e inequivocabile. Un successo dovuto a un modo di amministrare fatto d’ascolto e collaborazione e che ci responsabilizza ancora di più a proseguire sul solco di quanto fatto. Saremo l’amministrazione di tutti senza distinzione tra schieramenti politici che ci hanno diviso».

Ornago: è cominciato il Siccardi bis e le nuove sfide

Il sindaco ha voluto ricordare anche alcuni aspetti che hanno contraddistinto il primo mandato: «Cinque anni non semplici contraddistinti da criticità come la pandemia e solo da ultimo, i danni del maltempo – ha proseguito -. Solo unito possiamo affrontare le battaglie fondamentali del nostro territorio. Come ad esempio la battaglia che dobbiamo proseguire contro la Tratta D di Pedemontana».

Siccardi ha poi affermato che l’impegno per i prossimi 5 anni sarà «quello di portare avanti ciò che abbiamo avviato e completare l’opera di cambiamento di Ornago. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo portato in consiglio. Un mix di esperienza e novità – ha continuato il sindaco rivolgendosi poi anche ai consiglieri delle due liste di minoranza Progresso e Solidarietà e Obiettivo Ornago -. Siamo tutti qui con lo stesso scopo, servire la comunità nel miglior modo possibile. Ognuno con le proprie idee, sensibilità e ruolo. Il mio augurio è che si trovi un modo di collaborare al di la degli steccati politici. Impegniamoci tutti a far si che il rispetto reciproco domini la nostra attività».

Ornago: è cominciato il Siccardi bis tra personale e legalità

Non sono mancati poi passaggi su alcuni temi che hanno contraddistinto il suo primo mandato, come le criticità riguardanti il personale comunale «oggi nel nostro comune regna un’armonia che in passato non c’era» e la legalità «mi auguro che i riferimenti alla sua mancanza nel nostro comune rimangano rilegati alla polemica elettorale. Nel comune di Ornago la legalità regna sovrana». Durante la seduta la consigliera Martina Russo è stata eletta presidente dell’assise . Tra i banchi dell’opposizione si sono invece registrate le dimissioni della consigliera di Progresso e Solidarietà Giulia Villa al suo posto Emanuele Fontana.