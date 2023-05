Nova Milanese, a mezzogiorno di domenica 28 ha votato per il ballottaggio l’11,10 per cento

È dell’11,10 per cento la percentuale degli elettori che, alle 12 di domenica 28 maggio, si è recata alle urne a Nova Milanese, per scegliere nel ballottaggio delle amministrative chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni tra Fabrizio Pagani, primo cittadino uscente, sostenuto dal centrosinistra, ed Elena Maggi, appoggiata dal centrodestra. Nel primo turno, svoltosi domenica 14 e lunedì 15 maggio, Pagani ha ottenuto il 49,39 per cento delle preferenze, contro il 41,97 per cento di Maggi.

Amministrative: simile la percentuale di affluenza nel primo turno

La percentuale di affluenza ricalca quella del primo turno, quando a mezzogiorno di domenica 14 maggio aveva votato l’11,47 per cento degli aventi diritto.