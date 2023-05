L’onorevole Sala e il Coordinamento monzese all’evento “La Forza dell’Italia” a Milano

L’onorevole del territorio Fabrizio Sala oltre che il coordinatore cittadino monzese Giuliano Ghezzi e i consiglieri comunali Massimiliano Longo e Pierfranco Maffè hanno presenziato per il Coordinamento Cittadino di Monza, insieme a tanti attivisti, all’evento nazionale “La Forza dell’Italia” organizzato da Forza Italia a Milano il 5 e 6 maggio. “Una bellissima manifestazione, che ha registrato ben 5000 presenze, durante la quale abbiamo potuto sentire dalla viva voce dei ministri e dei parlamentari di Forza Italia gli importanti risultati già raggiunti dal Governo in questi primi mesi – commenta Giuliano Ghezzi – Molto interessante il confronto con i rappresentanti delle categorie economiche del Paese. Si è respirato tanto entusiasmo e grande determinazione per continuare la battaglia iniziata nel 1994. Forza Italia si conferma il punto di riferimento dei moderati italiani”.

“La Forza dell’Italia”, Longo: “Grande emozione per l’intervento di Berlusconi”

“C’è stata grande emozione per l’intervento finale del Presidente Berlusconi, che si conferma un fuoriclasse e che nonostante i problemi di salute è ancora in prima linea per garantire all’Italia un futuro di libertà e benessere” afferma Massimiliano Longo, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.