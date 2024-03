Lesmo, Desiderati e Ghezzi si alleano per le comunali

Marco Desiderati allarga le sue alleanze in vista delle elezioni comunali di Lesmo. Il candidato sindaco sostenuto da Forza Italia ha ufficializzato sabato 9 marzo l’accordo con Tino Ghezzi di Idea Lesmo. “In questo anno e mezzo passato in opposizione ci siamo trovati spesso d’accordo su diversi temi come ad esempio Pedemontana – ha detto l’ex onorevole leghista -. Ritrovo un amico che condivide con me quante cose ci siano da fare dopo che per 12 anni con Lesmo Amica alla guida del paese non è stato fatto nulla se non pensare a progetti faraonici. Penso che questa alleanza con Tino che è un vero lesmese puoi farci crescere e possiamo puntare a vincere”.

Lesmo, Desiderati e Ghezzi accomunati dalle idee e progetti

Mentre Ghezzi ha spiegato che “dopo una serie di considerazioni fatte anche con il mio gruppo ho deciso di fare un passo indietro e allo stesso tempo non disperdere i voti che avevamo ottenuto nella precedente tornata elettorale convogliandoli sulla lista di Marco. Credo che il nostro paese abbia soprattutto bisogno di una manutenzione ordinaria per ridare un volto decente al territorio”. Desiderati ha anche ribadito che costruirà una lista di “persone che vivono e amano Lesmo. Ci sono alcuni temi che mi stanno a cuore come la viabilità perché sulle nostre strade transitano 35mila veicoli al giorno e il traffico è pazzesco. In più penso alla palestra di Lesmo che quando piove si allaga e al centro anziani che nella sede di via Morganti è stato aperto anni fa proprio per dare a loro la possibilità di aggregarsi. L’ex asilo va sistemato, ma non alle cifre decise dall’ex maggioranza”. L’ex borgomastro ha voluto sottolineare ancora una volta che “io sono il candidato sindaco di Forza Italia se poi gli altri partiti si vorranno aggiungere sarò ben lieto”.