“La paura è stata tanta”: consigliera monzese del Pd sul treno in Ucraina attaccato dai russi

C’era anche la consigliera comunale del Pd di Monza Sarah Brizzolara sul treno che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre è stato sfiorato dai razzi sganciati dai russi su Leopoli: con altri 109 tra amministratori locali e volontari italiani di diverse associazioni la consigliera Dem, 30 anni – che Elly Schlein in persona ha scelto per entrare del Direttivo nazionale del Pd – ha partecipato alla decima missione del Mean, il Movimento europeo di azione non violenta, per comprendere quali progetti programmare per rispondere alle esigenze della popolazione ucraina. In quello che è stato uno dei peggiori attacchi sulla regione dall’inizio della guerra, fortunatamente, nessun attivista è rimasto ferito.

“La paura è stata tanta”: “Il pensiero va a tutti gli ucraini che ogni giorno vivono cose così”



«La paura stanotte è stata tanta – ha commentato Sarah Brizzolara – ma il pensiero va a tutti gli ucraini che quotidianamente vivono questa cosa. In questi quattro giorni abbiamo incontrato persone, ascoltato storie di vita e ci siamo confrontati con gli amministratori locali. Lasciandoli ho pensato che ognuno di loro è a rischio. Anche solo nelle prossime ore. Abbiamo visto morte e distruzione ma abbiamo visto anche coraggio e speranza. Ho accettato la proposta del Mean di partecipare alla missione – ha spiegato martedì, prima partire – per contribuire a portare una presenza europea di pace insieme a tante associazioni della società civile». Domenica in mattinata il treno è arrivato in Polonia.

