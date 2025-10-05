Politica

“La paura è stata tanta”: consigliera monzese del Pd sul treno in Ucraina attaccato dai russi

Sarah Brizzolara era sul treno che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre è stato sfiorato dai razzi sganciati dai russi su Leopoli: con altri 109 tra amministratori locali e volontari italiani di diverse associazioni ha partecipato alla decima missione del Mean, il Movimento europeo di azione non violenta
C’era anche la consigliera comunale del Pd di Monza Sarah Brizzolara sul treno che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre è stato sfiorato dai razzi sganciati dai russi su Leopoli: con altri 109 tra amministratori locali e volontari italiani di diverse associazioni la consigliera Dem, 30 anni – che Elly Schlein in persona ha scelto per entrare del Direttivo nazionale del Pd – ha partecipato alla decima missione del Mean, il Movimento europeo di azione non violenta, per comprendere quali progetti programmare per rispondere alle esigenze della popolazione ucraina. In quello che è stato uno dei peggiori attacchi sulla regione dall’inizio della guerra, fortunatamente, nessun attivista è rimasto ferito.

“La paura è stata tanta”: “Il pensiero va a tutti gli ucraini che ogni giorno vivono cose così”


«La paura stanotte è stata tanta – ha commentato Sarah Brizzolara – ma il pensiero va a tutti gli ucraini che quotidianamente vivono questa cosa. In questi quattro giorni abbiamo incontrato persone, ascoltato storie di vita e ci siamo confrontati con gli amministratori locali. Lasciandoli ho pensato che ognuno di loro è a rischio. Anche solo nelle prossime ore. Abbiamo visto morte e distruzione ma abbiamo visto anche coraggio e speranza. Ho accettato la proposta del Mean di partecipare alla missione – ha spiegato martedì, prima partire – per contribuire a portare una presenza europea di pace insieme a tante associazioni della società civile». Domenica in mattinata il treno è arrivato in Polonia.