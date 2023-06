Giussano, il sindaco Citterio attribuisce due nuove deleghe all’assessore Ceppi

Il sindaco di Giussano Marco Citterio ha affidato nuove deleghe all’assessora Paola Ceppi. Con decreto firmato a inizio settimana, Ceppi ha ricevuto le deleghe relative a Sicurezza e Polizia locale, che vanno ad affiancarsi alle competenze relative a Bilancio, Finanza e tributi, Partecipate, Commercio, Attività Produttive e Lavoro. «L’ampliamento delle deleghe dell’assessore Ceppi è un modo per congratularmi per l’apprezzato impegno al servizio della comunità e per l’ottimo lavoro svolto in questi primi quattro anni di mandato amministrativo, durante i quali abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, fra i quali la progressiva riduzione delle aliquote Irpef e la rinnovata attenzione verso il tessuto economico, commerciale e imprenditoriale della città -ha riferito il primo cittadino Marco Citterio-. La diretta competenza sul tema della sicurezza, che mi sta particolarmente a cuore, permetterà di essere ancora più ricettivi delle esigenze del territorio, intervenendo con ancor maggior tempestività in caso di segnalazioni o di potenziali criticità».

Amministrazione: la soddisfazione di Ceppi

«Ringrazio il sindaco Marco Citterio per avermi voluta nella sua squadra di giunta e per aver rispoto in me massima fiducia, dimostrando di apprezzare il mio lavoro anche affidandomi questa ulteriore responsabilità di deleghe -ha sottolineato Paola Ceppi-. Ricevere la competenza su sicurezza e Polizia locale la interpreto come una valutazione positiva del lavoro svolto e come un’occasione per creare una sinergia ancor più stretta con chi vive a livello commerciale e imprenditoriale il territorio. Nella certezza di sapere di poter pienamente contare sul sindaco con cui vengono condivise tutte le scelte, proseguirò a svolgere il mio ruolo con il metodo dell’ascolto e del coinvolgimento della cittadinanza e delle categorie interessate».

Amministrazione: l’esultanza di Fratelli d’Italia

Non si è fatto attendere il commento della coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa: «Ringraziamo il sindaco Marco Citterio per la fiducia riposta in Fratelli d’Italia e nelle persone che lo rappresentano a Giussano. Con l’affidamento delle deleghe relative a Polizia locale e sicurezza viene riconosciuto il buon lavoro svolto in questi anni in giunta dall’assessore Paola Ceppi ed in consiglio da Fabrizio Crippa. È la dimostrazione della capacità, competenza ed affidabilità amministrativa degli esponenti di Fratelli d’Italia sul territorio che hanno saputo lavorare e crescere, spendendosi con impegno per Giussano».