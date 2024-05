Giussano, il centrodestra presenta le liste a sostegno del sindaco uscente Marco Citterio

Quattro liste a supporto della ricandidatura del sindaco di Giussano Marco Citterio che tenterà il bis alle prossime elezioni di giugno. Un esercito compatto, che ripropone lo schieramento della coalizione di centrodestra con cui il primo cittadino aveva trionfato nel 2019, con l’aggiunta della civica targata Luigi Stagno. Giovedì 9 maggio, è stata presentata ufficialmente la lista della “sua” Lega: Citterio sindaco -Lega Giussano. Sedici i candidati in lizza a partire dallo storico lumbard Stefano Tagliabue, presidente del consiglio comunale uscente, nonché segretario della sezione della Lega Giussano. Accanto alla colonna storica della Lega in Brianza, l’assessora uscente Sara Citterio, con deleghe a istruzione, cultura, sport, politiche giovanili e pari opportunità, e quattro consiglieri: Roberto Villa con delega allo sport, Donatella Nespoli con delega all’ambiente e all’edilizia scolastica, presidente dal 2010 del circolo culturale L’Ottantaquattro, il medico Umberto Ballabio, storico volto della Lega Giussano e Sabrina Costanzo con delega al commercio.

Amministrative: la composizione della lista della Lega

Il sindaco Marco Citterio con il presidente del consiglio comunale Stefano Tagliabue

In lizza troviamo anche volti già noti nella politica del territorio, come Gabriella Cadorin, imprenditrice e general manager presso una multinazionale, che è stata consigliera comunale e assessora nel Comune di Seregno, e Marco Terraneo, già consigliere comunale per la Lega Nord dal 2009 al 2014. Oltre a figure del mondo dell’associazionismo: Enrico Benelli, impegnato con il Vis Nova, Luca Pozzoli, preposto presso una multinazionale e front leader per la sicurezza, attivo nel campo del volontariato e Ilario Bonacina, coordinatore della protezione civile di Giussano fino al 2015. In lizza figurano anche Giancarlo Pierro, ex presidente di Residenza Amica, Elena Franzin, appassionata di cultura, storia e teatro e attenta alle tematiche ambientali, Roberto Mauri, agente di commercio che collabora con Rcs da quasi 20 anni e Marco Borgonovo, autista e gruista, appassionato di ciclismo, oltre alla giovanissima Chiara Pozzoli studentessa universitaria in turismo, management e cultura, al suo debutto in politica.

Amministrative: ora tocca a Forza Italia, poi alle altre formazioni

Martedì 14 maggio, alle 20.45, in sala consiliare sarà presentata anche la lista di Forza Italia, con slogan “Fidati”. Anche in questo caso sono sedici i candidati in lizza, a partire dall’attuale vicesindaco Adriano Corigliano, dall’assessore uscente Giacomo Crippa con deleghe a lavori pubblici, patrimonio e ambiente, e dalle consigliere Silvia Ascari e Arianna Turati. Seguono Matteo Agosto, libero professionista nel settore immobiliare, l’ingegnera Elena Brivio, Gloria Ceppi, la giovanissima Serena Ceravolo appena 18enne. Ma anche Tiziano Farina imprenditore edile, l’avvocata Greta Galimberti, Francesco Erisi, l’avvocata Chiara Mauri, il presidente della Virtus Giussano Angelo Molteni, il libero professionista Davide Tutti e Giampaolo Sardella. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le liste di Fratelli d’Italia, con i due assessori Paola Ceppi e Felice Pozzi e il consigliere Fabrizio Crippa, e della civica Progetto Giussano.