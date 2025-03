FdI, a Limbiate Roberto Giordani è il nuovo segretario locale del partito di Giorgia Meloni

Con 36 voti contro 35, una sola prefedenza sullo sfidante Omar Pizzi, Roberto Giordani è il nuovo presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Limbiate. Giordani torna coordinatore cittadino dopo un intervallo di 7 anni, e lo fa in uno dei congressi più combattuti e discussi tra tutti quelli che si sono tenuti in Brianza negli ultimi giorni. E il coordinatore uscente Claudio Rebosio, che ha patrocinato proprio Giordani, ha avuto qualcosa da chiarire: «Alla vigilia il consigliere Antonio Castiglia aveva dichiarato che mi avrebbero fatto le scarpe. Evidentemente non è successo. Mi rallegro di avere ancora le… scarpe ai piedi. Adesso si ricomincia a lavorare per la città in vista del voto», a Limbiate si andrà al voto nel 2027. Insieme a Brugherio, Limbiate ha vissuto una vigilia di congresso di FdI con una ampia discussione sul nome del candidato e alla fine, nella assise di sabato pomeriggio a Villa Mella, Giordani ha prevalso per una sola preferenza su Omar Pizzi, giovane candidato che fin da ora promette ampia partecipazione e collaborazione con il neo eletto segretario locale, portato e patrocinato dal suo predecessore, il vice presidente della Provincia di Monza e Brianza, Claudio Rebosio. Al congresso tenuto nel pomeriggio dell’8 marzo nell’aula consiliare di via Dante, erano presenti numero rappresentanti locali e sovra locali del partito di Giorgia Meloni. Il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, il presidente del consiglio regionale, Federico Romani, la consigliera regionale Alessia Villa e anche il neo rieletto coordinatore di Monza, Andrea Mangano ha scelto di passare per Limbiate, subito dopo la sua riconferma in mattinata. Per settimane infatti l’assise di Limbiate si era annunciata molto combattuta e il risultato finale risolto per una singola preferenza, tra quelle scrutinate da Eleonora Frigerio, ha confermato il risultato in grande equilibrio, come ammettono al momento della proclamazione entrambi i candidati. «Sono soddisfattissimo per questo risultato – commenta Giordani – adesso si tratta di mettersi al lavoro per la città e in maniera da arrivare pronti alla prossima tornata elettorale». E Pizzi: «Il congresso ha evidenziato un grande equilibrio. Sono comunque soddisfatto del risultato», del resto non si era mai vista una partecipazione così forte per il partito della destra a Limbiate, città tradizionalmente tiepida verso Fratelli d’Italia. Con più di 70 votanti e un pubblico di militanti e semplici cittadini molto numeroso.