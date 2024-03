Elezioni: il centrodestra decide il candidato sindaco di Lesmo la domenica delle Palme

Bisogna ancora aspettare la domenica delle Palme (24 marzo) per decidere chi sarà il candidato o i candidati sindaco del centrodestra a Lesmo e se si sblocca questa situazione a cascata si dovrebbero definire anche tutte le altre alleanze a i portabandiera a Camparada e Usmate-Velate. Domani si ritroveranno con ogni probabilità seduti intorno al tavolo ancora una volta Andrea Villa segretario provinciale della Lega, Roberto Ceppi di Fratelli d’Italia e Luca Veggian di Forza Italia per raggiungere la quadra sugli ultimi spinosi Comuni brianzoli chiamati a giugno alle urne.

Elezioni: il centrodestra decide il candidato con un vertice tra segretari provinciali

Tra questi non poteva mancare Lesmo che può contare su due alfieri come Marco Desiderati a cui ormai tre settimane fa Forza Italia ha dato il suo pieno appoggio, e Luca Zita esponente di Fratelli d’Italia che ha anche un certo feeling con il Carroccio e Lesmo al Centro. Tanto è vero che questa coalizione ha pronta la lista denominata “Lesmo al centrodestra”, ma mancano gli azzurri.

Proprio i vertici provinciali dei tre partiti di centrodestra stanno lavorando nella direzione di unire le forze ed esprimere un solo candidato sindaco per la coalizione, magari con un ramoscello d’ulivo in mano in segno di pace. Una vera e propria impresa per Lesmo visto che i due sfidanti non sembrano disponibili a fare un passo indietro e anche un terzo nome che riesca a mettere d’accordo tutti appare complicato trovarlo. Anche perché il tempo corre eccome anche se mancano più di due mesi alle urne.