Elezioni a Concorezzo: c’è già una lista per Capitanio non ancora candidato sindaco

Qualcosa inizia a uscire allo scoperto nella politica concorezzese in vista delle amministrative di giugno. Qualcosa che porta il nome dell’attuale sindaco Mauro Capitanio. Il primo cittadino non ha ufficializzato la propria candidatura per tentare il bis ma in settimana è apparsa sui social la pagina della “Lista civica – Capitanio Sindaco”. Ad annunciare la nascita della formazione il concorezzese Andrea Arizzi: “L’8 e il 9 Giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Sindaco e relativo consiglio per il Comune di Concorezzo – si legge -. Ho deciso di candidarmi nella “Lista Civica – Capitanio Sindaco” e gestirò gran parte della campagna elettorale su Facebook, cercando di raccontarvi il programma della Lista, entrando molto nel dettaglio della mia parte di competenza e cercando di far capire perché votare me, ma soprattutto Mauro Capitanio sarà la scelta giusta per i cittadini concorezzesi”.

Elezioni a Concorezzo: c’è già una lista già lanciata da Arizzi

Concorezzo: il premio Gse al sindaco Mauro Capitanio

Andrea Arizzi, nella vita direttore vendite in un’azienda del settore tech, commenta così il passo «Ho anticipato un po’ i tempi e dato il calcio d’inizio anche perché ho zero esperienza in politica e voglio iniziare a sondare un po’ il terreno – spiega -. Noi siamo partiti abbastanza da lontano. Da tanti mesi un gruppo di lavoro composto da diverse persone civiche, non appartenenti a schieramenti politici e con competenze diverse e trasversali ha iniziato a lavorare con il sindaco per iniziare a supportarlo nel caso sia lui il candidato. La volontà è quella di arrivare ad aprile a entrare in un’eventuale coalizione come lista civica portando le nostre competenze». Il sindaco conferma che i lavori sono ancora in corso: «Ad oggi non c’è ancora l’ufficializzazione delle candidature – afferma Capitanio -. Stiamo finendo di fare le valutazioni e si sta facendo un lavoro col centrodestra per arrivare a ufficializzare il candidato e la coalizione delle liste che lo sosterranno entro il 12 aprile. Nel caso avessimo l’accordo sulla mia candidatura non nego che in questi anni ho avuto modo di collaborare con tante persone anche fuori dalle componenti politiche che potrebbero far parte di una lista civica. Che qualcuno inizi a lavorar in quella direzione lo ritengo un fatto positivo».

Elezioni a Concorezzo: c’è già una lista, ma l’opposizione cosa fa?

Anche dal fronte degli attuali gruppi di minoranza al momento non risultano uscite ufficiali per il candidato sindaco ed eventuali coalizioni. Lasciano però terreno del reale ed entrando in quello più aleatorio delle congetture giornalistiche è difficile non notare quanto gli ultimi attacchi alla maggioranza su alcuni temi – ad esempio quello lasciati per l’asilo di via XXV aprile, e il comparto di via Kennedy – portino la firma congiunta di La Rondine, Vivi Concorezzo e Partito Democratico. «Al momento possiamo dire di essere al lavoro per costruire un’alleanza civica a fronte di obiettivi condivisi e in coerenza con il lavoro fatto in questi anni – spiega il capogruppo de La Rondine Francesco Facciuto -. Come detto però siamo ancora al lavoro»