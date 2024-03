Elezioni a Camparada: Cogliati e Beretta, la sfida rosa per la fascia tricolore

Sarà molto probabilmente corsa a due per le elezioni comunali di Camparada e la sfida dovrebbe essere tutta in rosa. Le opposizioni di Cittadini per Camparada, Vivere Camparada e la stessa consigliera indipendente Maria Luisa Cogliati si sono riunite e nel giro di poche ore hanno trovato la quadra . Una lista unica guidata dalla stessa Cogliati che interpellata ha dichiarato:”ho accettato la proposta perchè credo che bisogna metterci la faccia nelle cose che si fanno e non solamente lamentarsi e basta”. La consigliera indipendente ha trascorso anche un paio di anni tra le fila della maggioranza prima di passare alla minoranza.

Elezioni a Camparada: Cogliati e Beretta e Correzzana

Per il centrodestra dovrebbe essere confermata la ricandidatura del sindaco uscente Mariangela Beretta per tentare il bis. A Correzzana dal fronte delle minoranze i consiglieri devono ancora riunirsi, mentre dovrebbe essere confermata la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente Marco Beretta