Desio, sarà il leghista Andrea Villa il candidato sindaco della coalizione di centrodestra

Ora è ufficiale: la coalizione di centrodestra unita – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – ha deciso: il candidato sindaco alle elezioni amministrative del 25 maggio 2025 per la corsa alla poltrona di sindaco di Desio sarà il leghista Andrea Villa. La decisione è stata presa dopo un ultimo incontro delle tre forze politiche, avvenuto giovedì sera. Villa, leghista di lungo corso ed ex segretario provinciale del Carroccio di Monza e Brianza, ex vicesindaco della giunta Gargiulo, è impegnato in politica a Desio da quasi trent’anni. La sua militanza era iniziata nei Giovani Padani nel lontano 1994.