Desio, Fratelli d’Italia: arriva il commissario da Monza

Fratelli d’Italia: a Desio arriva il commissario. Sarà Marco Monguzzi, di Monza, a guidare verso il voto amministrativo la sezione locale del partito della Meloni. Lo ha deciso il responsabile nazionale del partito, Giovanni Donzelli, di comune accordo con il segretario provinciale, Roberto Ceppi.

Desio, Fratelli d’Italia: un partito diviso in tre correnti

Un partito in forte espansione, a Desio, Fratelli d’Italia, e destinato – almeno sulla carta – a diventare il primo partito per numero di voti. Un partito forte, ma assai diviso al suo interno. Almeno tre le correnti interne: quella della segretaria uscente, Pia D’Andrea; quella di Angelo Costanza, in forte ascesa; e quella dei consiglieri “dissidenti” Fabio Arosio (ex presidente del consiglio comunale), Andrea Cantù, Simona Mariani e Stefano Canzian che il 9 gennaio hanno firmato per scioglimento del consiglio comunale e la caduta del sindaco di centrodestra, Simone Gargiulo.

Ora sarà Marco Monguzzi a guidare il partito verso la campagna elettorale. Tra i primi impegni, la linea da decidere proprio con i consiglieri che hanno firmato contro Gargiulo, ponendo fine con due anni di anticipo alla giunta di centrodestra a Desio.